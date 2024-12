Jordhy Thompson se formó futbolísticamente y debutó con la camiseta de Colo Colo. El futbolista incluso alcanzó la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros el 2023. Ese mismo año protagonizó un caso de violencia familiar y fue formalizado por femicidio frustrado y desacato. Finalmente el club Albo decidió apartar al jugador del primer equipo.

El Cacique transfirió al futbolista al Orenburg de Rusia. De hecho, Thompson ya cumple un año en el fútbol ruso. Pese a estar desempeñando su carrera fuera del país, el profesional de 20 años no se olvida de su club formador y lo sigue constantemente.

“A Colo Colo siempre lo veo. Siempre lo veo. Es un excelente equipo, salieron campeones y la verdad muy merecido”, confesó el futbolista en diálogo exclusivo con BOLAVIP. Jordhy se sincera y muestra sus deseos de volver al estadio Monumental para desplegar su fútbol.

“Me gustaría. Siempre he dicho que le debo algo a Colo Colo por todo lo que pasó. Si bien venía jugando, hice goles, jugaba bien, pero sí por todo lo que pasó, todas las circunstancias que pasaron, no le pude dar mucho más a Colo Colo”, expresó.

Jordhy Thompson está muy pendiente de los partidos de Colo Colo (Foto: Photosport)

El extremo quiere darle una vuelta de mano a su club formador: “Siempre he dicho que me gustaría volver para poder darle todo lo que me dio Colo Colo. Yo nací ahí, me crie ahí, me gustaría volver a obviamente, pero eso ya no depende de mí”.

¿Por cuánto tiempo más tiene contrato Jordhy Thompson con el Orenburg?

El futbolista de 20 años reveló cuánto vínculo le queda en el Orenburg: “Tengo tres años de contrato, me quedan dos”, aclaró.