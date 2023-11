Pablo Contreras tuvo una sorpresiva de Colo Colo a mediados de la temporada 2012. El defensor formado en Macul partió del equipo en medio de una crisis futbolística de la institución, una situación que algunos hinchas aún no le perdonan.

El exfutbolista que fue capitán de los Albos tras la salida de Esteban Paredes al Atlante de México, fue consultado en ESPN Equipo F sobre su decisión de partir del Cacique. “¿No retirarte en Colo Colo te quitó la posibilidad de ser ídolo del club?”, decía la pregunto que tenía preparada la producción. Allí el jugador se explayó para explicar los motivos de la decisión de partir del estadio Monumental.

“Puedo entender que haya existido un malestar en que no me haya quedado en Colo Colo. Lo explicaba en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Puedo decir que soy el único jugador en Colo Colo que lo han vendido dos veces”, dice en el programa deportivo.

“No fue por dinero que yo me haya ido de Colo Colo, sí tenía un conflicto familiar. Mis hijos no estaban habituados. En el 2012 venían las réplicas del terremoto, los temblores. Los chicos no lo pasaron bien”, añadió el mundialista de Sudáfrica 2010.

Contreras relató que la decisión se tomó después de conversarlo al interior del Monumental. “Rechacé esa oferta del Olympiakos en tres ocasiones, pero en un momento determinado tanto Juan Gutiérrez (gerente técnico), como los capitanes que en ese momento éramos Gonzalo Fierro, Álvaro Ormeño, Luis Mena en conjunto con Omar Labruna, aceptamos la propuesta. Era de poder tener la posibilidad de sacar a los chicos del país nuevamente, volver una competencia -con la edad que tenía- tenía de 34 años en ese momento, de volver jugar Champions”.

Pablo Contreras se refiere a su salida del Cacique (Foto: Photosport)

Además, explicó que fue una situación difícil en otra materia. “Era complicado para mí, porque iba al eterno rival del equipo donde jugaba en Grecia que era el Paok de Salónica. Fue bien confuso, bien compleja la decisión, pero principalmente fue en términos familiares más que económicos. Respeto a la gente. Nunca quise hacer el comentario de en cuánto fue mi salida. Estaba super susceptible todo lo que estaba aconteciendo”.

Hincha del Cacique

Pablo Contreras asegura que aún recibe gratitud de parte de las personas. “Sigo sintiendo el cariño de la gente, más allá de haber representado durante 13 años a la Selección, a lo mejor se me identifica más con la Selección que con Colo Colo”.

El futbolista que salió a los 19 años del Cacique se declaró un hincha del Cacique. “Soy un fanático de Colo Colo, soy accionista de Colo Colo. En los momentos más complejos que fue la quiebra, me hice participe de todo lo que tenía que realizar. Siempre quiero ver de la mejor manera el club, no me considero un ídolo, eso lo podrá decir la gente que me estima”.

Por último, aseguró que recibe algunas críticas en redes sociales. “A veces recibo algunos insultos por mi salida de Colo Colo, pero la respeto (…) Tampoco sería oportuno de mi parte tener que contestar no es prudente, entiendo que la gente se haya sentido molesta, ofrezco mis disculpas si es que la tengo que ofrecer, soy un fanático de Colo Colo. Todos los lunes juego con Colo Colo de todos los tiempos”.