Colo Colo enfrenta un semestre de doble competición con participación en la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional. Jorge Almirón en algunos partidos de la competencia local ha guardado jugadores pensando en los desafíos ante Godoy Cruz y Sportivo Trinidense.

Pablo Contreras se refirió a la situación deportiva que afronta el Popular. “Como fanático de Colo Colo desearle que tenga un buen inicio de torneo tan importante como es la Libertadores. Tiene un plantel que de una u otra manera se le ha ido quedando corto, le está dando mucha más prioridad a lo que va a ser la Copa Libertadores”, comentó en el programa Futmas.

El exfutbolista formado en el Cacique piensa que se debe darle la misma relevancia a la competencia interna: “De cierta manera está despreocupando un poco lo que es el torneo local. Universidad de Chile e Iquique le sacaron seis puntos de ventaja, lo que no es menor. Creo que el preocuparse el 100 por ciento de lo que va a ser la Copa Libertadores, naturalmente va a ser relevante para los jugadores de cara al público, de cara a la gente, pero yo le daría más importancia y relevancia a lo que va a ser el torneo local”.

“Lo que vaya aconteciendo de aquí al futuro en la Copa Libertadores todo lo mejor posible, pero yo me enfocaría mucho más en lo que sería el torneo local”, agregó Contreras.

Para el exdefensor los futbolistas deben estar preparados para jugar ambos torneos: “Te vienen partidos de miércoles-domingo, a lo cual muchos entrenadores o preparadores físicos consideran que no estamos físicamente adaptados para jugar miércoles o domingo. Tú tienes que estar adaptado para jugar miércoles domingo sin ningún problema los 90 minutos, no tener que hacer modificaciones y esto de cierta manera te merma la parte deportiva que le puede llegar a pasar a los equipos nacionales, que los tengas que cuidar el domingo para que puedan jugar el día miércoles”.

Pablo Contreras se refiere a la doble competencia que tendrá Colo Colo. (Foto: Photosport)

El formado en Macul dejó claro que en su época estaba mentalizado para jugar ambas competencias: “Tienes que estar apto para miércoles domingo y cumplir a cabalidad, estando fuera como fanáticos del fútbol es lo que lo exigimos a los jugadores, es lo que me exigieron a mí en 16 años. No me quería perder ni el miércoles ni el domingo ¿Por qué tengo que descansar el domingo para jugar un partido importante que es el día miércoles? Para mí los dos eventos son lo más importante que hay. Jugar el miércoles Copa Libertadores, jugar el miércoles tu torneo local, jugar mes a mes o cada dos meses por la Selección Chilena o por cada Selección, es lo más lindo que te puede pasar y el cansancio no existe”.

Por último, dejó en claro que la decisión es del DT, pero el futbolista debe estar mentalizado en jugar todos los partidos: “No soy yo el que decida jugar el día miércoles y el domingo. Yo tengo que estar apto para las competencias que estén acorde a lo que nosotros vayamos viviendo fin de semana a fin de semana, miércoles a miércoles, Selección, tengo que estar a plena disposición de lo que decida el cuerpo técnico. No soy yo el que decida si juego el domingo, porque es menos importante que el día miércoles. Yo tengo que estar para los dos o para cada competencia que exista”