En Colo Colo deben decidir entre los dos interesados que hay por estos días en los servicios del futbolista Jordhy Thompson, luego de las ofertas que se dejaron caer ayer (miércoles) en el Estadio Monumental.

Primero fue el FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia y seguido se sumó el interés del Emelec de Ecuador, opción que ha tomado fuerza en las últimas horas.

Según pudo confirmar Bolavip Chile, el interés del cuadro eléctrico es real y quiere hacerse del préstamo por un año, con opción de compra, del extremo de 19 años.

Pese a sus problemas judiciales, desde el gigante del fútbol ecuatoriano les seduce un gran motivo para llevarse a Thompson, que tiene que ver con un vínculo familiar directo que le podría abrir una gran puerta en la Serie A de aquel país.

Jordhy Thompson alcanzó a convertir seis goles y dar dos asistencias, esto en 27 partidos disputados con Colo Colo durante la temporada 2023. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La doble nacionalidad que seduce a Emelec

En información que recabó este medio, se pudo confirmar que la madre del juvenil albo, Norma Dávila Sudario, es efectivamente ecuatoriana, quien está radicada en la ciudad de Antofagasta hace varios años, lugar donde nació el novel delantero.

Ante aquello, es posible que Jordhy Thompson pueda optar a la doble nacionalidad y así, hipotéticamente, no ocupar un cupo de extranjero en el fútbol de la mitad del mundo.

El trámite para obtener la nacionalidad ecuatoriana no sería muy complejo, tal como lo indicó a Bolavip el periodista Stéffano Dueñas de DSports Ecuador: “Me dicen que puede ser menos de un mes, no hay un tiempo determinado, pero no tarda mucho”.

Por ahora no hay nada concreto más que el interés de Emelec por llevarse al antofagastino, aunque todo se resolverá en los próximos días.

La situación actual de Jordhy Thompson

Mientras tanto Jordhy Thompson sigue separado del primer equipo de Colo Colo, con días libres y goce de sueldo hasta el martes 28 de noviembre. En esta fecha se resolverá su futuro contractual con los albos, luego de haber sido protagonista de un hecho de violencia intrafamiliar, por el que se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.