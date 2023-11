En Colo Colo empiezan a ajustar los últimos detalles para el partido ante Audax Italiano de este fin de semana. Este jueves el entrenador Gustavo Quinteros comenzó a preparar el equipo titular para visita a La Florida, pero con un gran problema generado por un delantero.

Esto porque volvió a encender las alarmas en el Estadio Monumental el atacante Pablo Parra, quien quedó prácticamente descartado para el duelo contra los Itálicos.

Esta vez al ex jugador del Puebla de México no le pasó la cuenta una sobrecarga muscular, sino que un golpe que recibió en su espalda en los últimos entrenamientos, por el que no se podía mover.

El diagnóstico de la nueva lesión de Pablo Parra en Colo Colo

Según pudo averiguar Bolavip Chile, el diagnóstico de Parra es una lumbalgia, lesión que lo que dejaría fuera por este compromiso.

Si bien el futbolista de 29 años hará el esfuerzo para tratar de entrar en la citación de Quinteros, desde el cuerpo técnico ven poco probable que aquello sea posible.