¿Palito a los refuerzos? la advertencia de exfigura alba: "La camiseta de Colo Colo no es para cualquiera"

Colo Colo y Universidad de Chile animarán este fin de semana el Superclásico 196. Los focos ya están puestos en uno de los partidos más esperados del año, sobre todo por las llegadas de varios exreferentes en ambos clubes.

Lucas Wilchez, exjugador del “Cacique”, habló de varios temas en conversación con BOLAVIP. El exvolante albo repasó lo que fueron sus duelos frente a los azules, además de analizar el presente de los refuerzos.

En primera instancia, se refirió a los posibles debuts de Mauricio Isla y Javier Correa en el cuadro popular: “Capaz que a Javier, más allá que no tiene la experiencia que tiene el “Huaso”, capaz que le cueste un poco la adaptación“.

“Yo creo que la camiseta de Colo Colo no es para cualquiera, tiene un peso especial yo siempre lo dije. La realidad es que más allá de los nombres y de la experiencia que tengan, a la hora de ponerse la camiseta, lo van a tener que demostrar adentro de la cancha“, complementó.

De igual forma, demostró su fe en los últimos refuerzos del “Cacique”: “Hay muchos jugadores que han pasado por el club, jugadores de renombre, que en realidad no anduvieron. Esto es una realidad no hay que pasarlo por alto. Yo creo que van a estar a la altura, pero más el “Huaso” capaz que Javi que no conoce el fútbol chileno”.

Lucas Wilchez valora la llegada de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz a Universidad de Chile

Charles Aránguiz regresó finalmente a Universidad de Chile, y fue oficializado durante la tarde de este lunes. El histórico bicampeón de América volverá para hacer dupla con otro histórico, como lo es Marcelo Díaz.

Lucas Wilchez reflexionó sobre el presente de la U y los albos de cara al Superclásico (Foto: Photosport)

Sobre estos jugadores, Lucas Wilchez agregó: “Charles como Marcelo creo que han jerarquizado de vuelta a la U. Ahora con la llegada de Charly la verdad que que también le da una jerarquía terrible al medio campo. Son jugadores que me gustaría tenerlos en mi equipo”.

Los recuerdos de Wilchez en los Superclásicos entre Colo Colo y la U

Finalmente, el exvolante de Colo Colo recordó las duras derrotas ante Universidad de Chile: “Yo te digo la verdad, agarré una época muy buena de la U y la realidad es esa. El 4 a 0 y el 5 a 0… la realidad yo la he pasado muy mal, pero nada después disfruté de todos los clásicos que jugué”.

“El último capaz que el que más me deja el sabor amargo, es el que nos empatan en el Monumental un gol del paraguayo Molina en contra, pero la realidad es que nunca nos ganaron tampoco en el Monumental“, cerró.