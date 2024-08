El próximo sábado 9 de agosto se disputará la versión 196 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los albos visitarán a los azules desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Todo esto en el marco de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Una de las figuras emergentes que tienen en el Cacique es el extremo Lucas Cepeda, que llegó a inicios de año como una apuesta y ha dado una grata sorpresa en Macul.

El atacante de 22 años se ha convertido en el tercer goleador del equipo, con seis tantos, y es una solución para el entrenador Jorge Almirón.

Tal como ocurrió el 3 de marzo, cuando anotó el gol del triunfo del cuadro popular ante Cerro Porteño en la última jugada del partido, que a la larga valió la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Por lo mismo, hay altas expectativas para lo que pueda hacer el fin de semana.

En la previa, el ex Santiago Wanderers conversó en exclusiva con Bolavip Chile y expresó todo su sentir en este viaje que ha experimentado con el Eterno Campeón.

– ¿Cómo se siente en este gran momento con Colo Colo? ¿Está viviendo un sueño?

Me siento muy bien, era algo que quería siempre, ahora lo estoy disfrutando al máximo y por suerte me están saliendo las cosas. Con el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico, siento que me están saliendo las cosas.

⁠- ¿Pensó que a esta fecha sería el tercer goleador del equipo?

No, nunca pensé que iba a ser el tercer goleador, pero contento y quiero seguir aportando y ojalá sigan viniendo más goles.

⁠- ¿Cuando usted era niño, cuál era su ídolo de Colo Colo?

Yo siempre veía a Colo Colo, me gustaba Arturo, cuando jugaba Alexis. Eso más que nada, referentes a nivel nacional y a nivel de institución de Colo Colo.

Lucas Cepeda está cumpliendo su sueño en Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

La amistad con Guillermo Paiva

– Por lo que hemos visto ha hecho una gran amistad con Guillermo Paiva. ¿Cómo nació esta relación?

Desde que llegó Guillermo lo mandaron a concentrar conmigo y desde ahí que empezamos a concentrar e hicimos una bonita relación de amistad.

– ¿Qué mensaje le enviaría a Guille para que pueda volver al gol?

Que esté tranquilo, los ‘9’ viven del gol, pero lastimosamente no se le ha dado. Pero se le va a abrir el arco y desde ahí no va a parar. Lo que le digo siempre, que esté tranquilo, enfocado y que siempre tenga el arco entre ceja y ceja que el gol le va a llegar”.

Lucas Cepeda mira de reojo la Selección Chilena

– ¿Cómo se proyecta a futuro? ¿Quiere consagrarse en Colo Colo y pelear por algo importante?

Sí, primero que todo quiero ir paso a paso. Ahora quiero consolidarme en el equipo, quiero ser un aporte fundamental para el equipo, en estos torneos que tenemos, que se nos viene un término de año y segunda rueda muy buena. Quiero ser un aporte fundamental y darle alegría a la institución.

– ¿Mira a la Selección Chilena y el extranjero?

Si llega un llamado de la Selección, bienvenido sea, cualquier jugador quisiera ir, pero estoy enfocado en Colo Colo y ganarme un puesto aquí.