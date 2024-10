Este martes, Colo Colo no solo enfrentará a Magallanes en la final regional de vuelta por la Copa Chile, sino que además conocerá el veredicto del Tribunal de Disciplina respecto del reclamo de la Universidad de Chile.

Las reacciones al respecto han sido en su mayoría en contra de esta medida, Incluso por parte de gente del mundo de los azules. Esta vez fue el turno del exjugador albo Lucas Wilchez, quien en diálogo con BOLAVIP calificó la denuncia del cuadro universitario como “una locura”.

En primera instancia, se refirió al encuentro que tendrá el “Cacique” frente a la “Academia”: “Ojalá que sea un gran día para Colo Colo. Primero que pase contra Magallanes un partido complicado con un 3 a 0 en contra pero bueno jugando de local yo creo que lo puede llegar a levanta. Esperemos que ahí en lo futbolístico se pueda revertir. Y después lo otro de los tribunales…”.

Tras ello, hizo su análisis respecto de lo ocurrido con la Universidad de Chile: “Lo de las pruebas que tendrán la U, la verdad que no sé”.

Con un tono humorístico y medio sarcástico, lanzó: “No sé si tienen gente de la FBI o hackers que pueden encontrar pruebas de si Víctor estaba con el celular y demás. Pero bueno, qué sé yo, es incomprobable”.

Lucas Wilchez le resta importancia a la queja de la U

Tal y como muchos personajes del entorno del popular, Wilchez cree que el reclamo finalmente quedará en nada, aunque tampoco se fía del todo de la ANFP.

“Si pasa eso es una locura. Si la U se agarra de esto es una locura. A mí todavía no me entra en la cabeza pero supongo que no va a pasar nada porque son cosas que no se comprueban”, agregó.

En defensa del coordinador de Colo Colo, Víctor Vidal, añadió: “Si Víctor (el coordinador acusado) estaba con un celular dando indicaciones a Almirón… Aparte “Vitoco”, yo conociéndolo, mucho no habla así que no creo que pase ahí”.

De igual forma, finalmente dejó en claro que: “No va a pasar nada. Colocolo va a ser campeón. Si está todo normal, Colo Colo va a ser campeón, salvo que la ANFP lo quiera bajar”.