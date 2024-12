Felipe Flores vive un gran presente futbolístico. FF17 fue importante en el ascenso de Deportes Limache a Primera División y ahora busca replicar su experiencia en su nuevo club, San Luis. El delantero volverá a competir en la categoría de plata, donde ya tuvo éxito con el mencionado ascenso del cuadro Tomatero y también con Magallanes.

El ariete formado en Colo Colo dejó un gran recuerdo en los hinchas Albas y siempre está pendiente de su querido club. En conversación con BOLAVIP, el de los goles importantes se mostró muy feliz por la temporada 2024 que tuvo el Popular.

“Me pone muy contento que Colo Colo esté pasando por un gran momento en lo futbolístico, peleando nuevamente torneos internacionales, que es a lo que el colocolino está acostumbrado. Ojalá que este año se refuerce de buena forma, con grandes jugadores”, expresó FF17.

El futbolista de 37 años destacó la performance Alba en el concierto internacional: “Ver a Colo Colo nuevamente en la palestra, en torneos internacionales, saliendo campeón en torneo local, me pone muy contento por la gente, por el club, que tuvo años que no la pasó tan bien”.

Flores recordó cuando tuvo la chance de regresar al Popular: “Cuando estuve en Antofagasta tuve la oportunidad de poder ir a Colo Colo, hubo unos acercamientos. Después no sé por qué no se siguió avanzando. Fue como lo más cercano que tuve de regresar. Después no se dio algo concreto. Creo también que llegó mucho entrenaron extranjero, que venía con sus jugadores en mente. En esa época que estaba en Antofagasta, fue lo más cercano”.

El delantero recordó que aquello fue en la era del Comandante: “Ese posible regreso fue con Mario Salas, estaba Mario Salas y no se dio. No sé por qué no se avanzó en ese tiempo, pero creo que hubo negociaciones, pero ahí no sé si por parte de los dirigentes o del entrenador no se pudo seguir avanzando. Fue lo más cerca que tuve en cuanto a conversaciones directas”.

Felipe Flores pudo volver a Colo Colo en el periodo de Mario Salas. (Foto: Photosport)

Felipe Flores y su presencia en los 100 años de Colo Colo

El formado en el Monumental recuerda con nostalgia sus días de gloria en ell Cacique a pocos meses del centenario: “Me siento parte del club, soy canterano, hice goles súper importantes, títulos, aporté mi granito de arena en Colo Colo”.

En ese aspecto, se muestra muy centrado y agradece el cariño de los hinchas: “Obviamente muy lejano a lo que hicieron algunos futbolistas que pasaron por Colo Colo que marcaron hitos importantes en relación a lo que hice, pero siento el cariño de la gente, del hincha y eso es muy gratificante… que mi paso dejó algo positivo”.