Fernando De Paul responde a los cánticos de los hinchas de la U en el Superclásico: "En la calle me han tratado siempre muy bien"

Este sábado se disputó el Superclásico 196 del fútbol chileno, donde Universidad de Chile empató 0-0 con Colo Colo en el Estadio Nacional, partido que tuvo de protagonista al arquero Fernando De Paul.

El Tuto fue una de las figuras en el Cacique, manteniendo su pórtico a salvo de los intentos de la U, club al que defendió anteriormente entre 2016 y 2021.

Por lo mismo, el portero de 33 años fue blanco de cánticos por parte de los hinchas azules, que esta jornada repletaron el coliseo de Ñuñoa.

La respuesta de Fernando De Paul a los cánticos en su contra

Tras el cotejo, De Paul atendió a los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a esta situación.

“Normal, obviamente que cuando uno sabía que podía recibir insultos, generalmente los jugadores estamos expuestos a todo eso. Suele pasar, tenemos que aceptar que es así”, comenzó diciendo.

“Pero yo creo que también que se genera ese morbo por el pasado mío, por el tema de las redes sociales, los medios de comunicación que también incentivan un poco a eso”, agregó.

En la misma línea, expuso que aún tiene amigos en el elenco laico y que el trato de los hinchas en la calle ha sido muy diferente a lo vivido hoy en el Estadio Nacional.

“Yo la verdad que con la gente de la U, tengo muchos amigos acá, tengo gente conocida y en la calle me han tratado siempre muy bien. No tengo por qué tirarle mala a la gente de la U para ganarme la aprobación de la gente del Colo. No es mi estilo, así que lo considero normal”, completó.

Fernando De Paul fue una de las figuras de Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El Tuto De Paul se fue disconforme del Superclásico

Respecto al análisis del partido, el ex San Luis de Quillota quedó disconforme con el resultado.

“Nosotros veníamos a ganar, pero nos encontramos con un equipo que está en la parte alta de la tabla, que juega bien, con jugadores muy importantes, muy peligrosos. Tuvimos situaciones los dos equipos”, expresó.

“Acá te exigen siempre que tienes que ganar, es Colo Colo. Son dos puntos perdidos pero también sabíamos que efrentábamos a un rival que viene bien”, finalizó.