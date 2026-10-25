El técnico de Colo Colo lamentó el amargo empate ante Palestino que nuevamente podría reducir la distancia con U. de Chile en la cima.

Colo Colo nuevamente enredó puntos en la recta final de la Liga de Primera y estiró a cuatro los partidos sin triunfos. Los albos empataron 1-1 frente a Palestino por la Fecha 25 y podrían ver reducida a siete puntos su distancia con Universidad de Chile en la cima, si es que los azules vencen este lunes a Everton.

Tras la amarga igualdad ante los árabes en el Estadio Santa Laura, el técnico albo Fernando Ortiz no ocultó su amargura por los dos puntos perdidos y por la falta de triunfos en las últimas fechas del campeonato.

Amargura total en Colo Colo tras otro empate en el torneo (Photosport).

En conversación con TNT Sports, el ‘Tano’ expresó su disconformidad por el resultado. “Es fútbol, es fútbol. Nosotros intentamos buscando sacar un resultado positivo, pero es fútbol y esto es así”, lamentó el argentino, consciente a los 16 puntos de diferencia que dejó escapar en el liderato.

Consultado por el nivel de Vozinha y del resto del equipo, Ortiz fue tajante: “No solamente Josimar, todos los jugadores… A pesar de tener un análisis muy rápido, no me gustó mucho, pero hay que seguir trabajando“, apuntó.

Finalmente, al intentar encontrar una respuesta al complejo momento de Colo Colo en la recta final del torneo, Ortiz no tuvo dudas y aseguró que el equipo debe mejorar “mentalmente”.

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El próximo viernes, los albos tendrán una nueva oportunidad de estirar la diferencia, cuando reciban en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción por la Fecha 26 de la Liga de Primera.

Así queda la tabla de posiciones

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 25 17 4 4 51 28 23 55 2 U. de Chile 24 13 6 5 41 19 22 45 3 U. Católica 24 13 3 8 51 36 15 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38 6 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 7 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35 8 Deportes Limache 24 10 4 10 45 37 8 34 9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 10 Coquimbo Unido 25 9 5 11 37 36 1 32 11 Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29 13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 25 5 6 14 23 42 -19 21

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En síntesis…