Colo Colo nuevamente enredó puntos en la recta final de la Liga de Primera y estiró a cuatro los partidos sin triunfos. Los albos empataron 1-1 frente a Palestino por la Fecha 25 y podrían ver reducida a siete puntos su distancia con Universidad de Chile en la cima, si es que los azules vencen este lunes a Everton.
Tras la amarga igualdad ante los árabes en el Estadio Santa Laura, el técnico albo Fernando Ortiz no ocultó su amargura por los dos puntos perdidos y por la falta de triunfos en las últimas fechas del campeonato.
Amargura total en Colo Colo tras otro empate en el torneo (Photosport).
En conversación con TNT Sports, el ‘Tano’ expresó su disconformidad por el resultado. “Es fútbol, es fútbol. Nosotros intentamos buscando sacar un resultado positivo, pero es fútbol y esto es así”, lamentó el argentino, consciente a los 16 puntos de diferencia que dejó escapar en el liderato.
Consultado por el nivel de Vozinha y del resto del equipo, Ortiz fue tajante: “No solamente Josimar, todos los jugadores… A pesar de tener un análisis muy rápido, no me gustó mucho, pero hay que seguir trabajando“, apuntó.
Finalmente, al intentar encontrar una respuesta al complejo momento de Colo Colo en la recta final del torneo, Ortiz no tuvo dudas y aseguró que el equipo debe mejorar “mentalmente”.
El próximo viernes, los albos tendrán una nueva oportunidad de estirar la diferencia, cuando reciban en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción por la Fecha 26 de la Liga de Primera.
Así queda la tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|25
|17
|4
|4
|51
|28
|23
|55
|2
|U. de Chile
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|22
|45
|3
|U. Católica
|24
|13
|3
|8
|51
|36
|15
|42
|4
|Everton
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|25
|11
|5
|9
|39
|36
|3
|38
|6
|Huachipato
|25
|10
|5
|10
|35
|40
|-5
|35
|7
|Ñublense
|25
|9
|8
|8
|30
|38
|-8
|35
|8
|Deportes Limache
|24
|10
|4
|10
|45
|37
|8
|34
|9
|La Serena
|25
|8
|9
|8
|39
|42
|-3
|33
|10
|Coquimbo Unido
|25
|9
|5
|11
|37
|36
|1
|32
|11
|Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|Audax Italiano
|24
|7
|8
|9
|27
|32
|-5
|29
|13
|O’Higgins
|25
|8
|4
|13
|29
|39
|-10
|28
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|Univ. Concepción
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|16
|U. La Calera
|25
|5
|6
|14
|23
|42
|-19
|21
En síntesis…
- Colo Colo empató 1-1 frente a Palestino en el Estadio Santa Laura.
- El técnico Fernando Ortiz afirmó en TNT Sports que el plantel debe mejorar “mentalmente”.
- Los albos recibirán a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental por la Fecha 26.