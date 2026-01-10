Colo Colo culminó su pretemporada en Pirque y ahora se prepara para viajar a Uruguay, donde enfrentará la ‘Serie Río de La Plata’ y enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol en una serie de compromisos amistosos.

Durante los trabajos hechos en suelo nacional, se vieron varias caras que volvieron de préstamos como Lucas Soto, Bryan Soto y Felipe Yáñez, entre otros jugadores. Eso sí, no todos entrenaron en Pirque y algunos lo tuvieron que hacer de manera separada en el Estadio Monumental.

Yáñez, a la derecha, parte a préstamo. | Foto: Photosport

Ese fue el caso de Felipe Yáñez, canterano del club quien la temporada pasado tuvo un buen pasar por Unión La Calera, pero para este 2026 no fue considerado por Fernando Ortiz y partió raudamente a préstamo.

Así lo confirmó el medio partidario de Magallanes, ‘Manojitos’: “En Manojitos pudimos confirmar que Yáñez ya estuvo en la práctica de este jueves, y hace un momento ya firmó oficialmente con la Academia”, dijeron.

Si bien todavía no hay una comunicación oficial por parte de Colo Colo o Magallanes, sería un hecho que el canterano albo no tenía espacio en el equipo y volverá a salir para buscar la experiencia que algún día le permita consolidarse en el primer equipo de los albos.

