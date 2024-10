Colo Colo poco a poco se prueba la corona del Campeonato Nacional 2024, toda vez que el Cacique derrotó a domicilio a Palestino por 3-2 y quedó con 63 puntos en lo más alto de la tabla, a dos unidades de Universidad de Chile.

Los albos, incluso, tienen la opción de coronarse como campeones del torneo local la próxima semana cuando reciban a Deportes Iquique. Para que aquello ocurra, deben imponerse a los nortinos y que los azules empaten o caigan ante Ñublense en Chillán.

Vidal ha levantado a Colo Colo este 2024. | Foto: Photosport

En un año con más altos que bajos, el periodista Gonzalo Quiroz planteó en ‘El team del siete’ que nada de esto hubiera sido posible sin la presencia de Arturo Vidal, argumento que encontró un aliado en Fernando Agustín Tapia: “Ha sido fundamental, él empuja”, dijo.

Eso sí, Tapia no está muy de acuerdo en la faceta de streamer de Vidal: “Obviamente que ha habido actuaciones desafortunadas. Como opinión personal, no me gusta como comentarista, se hace mucho daño a él mismo y es un espectáculo aparte, lo cual entiendo y lo que busca con eso, pero no me gusta”, puntualizó.

Lo cierto es que Arturo Vidal y Colo Colo tienen una inmejorable chance de ser campeones y, en caso de derrotar a Deportes Iquique y Deportes Copiapó en la Fecha 29 y 30, respectivamente, no dependen de nadie para bajar la estrella 34.

Lo que le queda a Colo Colo

Colo Colo enfrentará el fin de semana del 2 y 3 de noviembre a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, mientras que el duelo contra Deportes Copiapó será una semana más tarde en día, horario y escenario aún por definir.