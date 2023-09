Cobreloa y Colo Colo se verán las caras este miércoles 27 de septiembre por la semifinal de ida de la Copa Chile, encuentro que promete por el gran momento que atraviesan ambos equipos.

Este será un partido especial para uno de los jugadores loínos: Ignacio “Nacho” Jara, quien vistió la camiseta del conjunto popular entre 2020 y 2021 y todavía tiene contrato con el Cacique, por lo que deberá volver a fin de temporada al Monumental.

FOTO: Andres Pina/Photosport

En la antesala del encuentro, el volante de 26 años conversó con AS Chile y fue ahí que remarcó que su sueño es volver a jugar en Primera División, más específicamente en el cuadro de Macul.

“Va a ser un partido especial, pero este año solamente me he enfocado en Cobreloa, el equipo de donde salí y en donde siempre me abrieron la puerta para seguir creciendo. La gente está muy emocionada por el clásico y va a ser un gran espectáculo. Ojalá podamos hacer un gran partido… Colo Colo es uno de los equipos que mejor juega en Primera División y no será fácil”, dijo en un comienzo.

“Sería una falta de respeto hablar de otro club. Sé que tengo contrato con Colo Colo, pero tienen que pasar muchas cosas para que pueda quedarme ahí. Es lo que más quiero, pensando en el otro año, pero ahora estoy enfocado en Cobreloa”, agregó.

Para finalizar, recordó con cariño la amistad que formó con los jugadores albos. “Hicimos una gran amistad y siempre estamos saludándonos cuando uno hace un buen partido. Cuando tenemos la chance, nos vemos, compartimos con las familias, y eso es lo lindo que deja el fútbol. Con el ‘Búfalo’ Parraguez me llevaba muy bien. Después con ‘Gabi’ Suazo, con Iván Morales, que ya los conocía de la Selección. También con el ‘Peluca’ (Falcón), con Brayan Cortés, con Bolados… De repente saludo al ‘Colo’ Gil, a César (Fuentes), así que estoy súper agradecido por esas amistades”, cerró.

Lo que viene para Colo Colo

Los albos juegan hoy ante Cobreloa, el domingo reciben a Universidad Católica y una semana cerrarán la llave frente a los loínos en el Estadio Monumental.