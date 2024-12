Cobreloa ya pone la mente en lo que es la temporada 2025, en donde el conjunto ‘Loíno’ busca reponerse rápidamente de lo que fue su descenso y espera en el próximo torneo del Ascenso lograr retornar a la división de honor en el fútbol chileno.

Para esto, el equipo que comanda César Bravo tendrá mucho trabajo por hacer con el conjunto ‘Loíno’ para lograr dicho objetivo, debido a que la competencia en la división es bastante ruda y todos los equipos también se trabajan para lograr ascender.

En el conjunto de Calama son conscientes de que este mercado de pases es importante para el equipo, ya que deben saber conformar un plantel competitivo para este 2025, en las distintas zonas del campo que su DT pidió reforzar la plantilla.

Hace unos instantes, desde Cobreloa hicieron oficial a su tercer refuerzo para esta temporada y se trata del volante ofensivo, Gabriel Rojas, quien llega desde Provincial Osorno a reforzar al equipo del norte.

Rojas en la Selección Chilena sub 20 | Foto: Photosport

“¡Bienvenido al Zorro, Gabriel Rojas! Futbolista ambidiestro, polifuncional, extremo, volante, con excelente remate a portería y siempre en busca del gol. Bienvenido al Gigante de Provincias Gabriel, y a mojar cada minuto la camiseta más bella de la vida”, informaron en sus redes.

Rojas fue formado en Santiago Wanderers, en donde dio sus grandes pasos como futbolista y además tiene pasos importantes dentro de las selecciones sub 17 y sub 20 con Chile, en la que dentro de sus logros está el ser campeón de los Juegos Sudamericanos 2019 en Bolivia con La Roja sub 19.

De esta forma, Cobreloa logra abrochar a su tercer refuerzo pensando en la temporada 2025, en la que Leandro Barrera y David Tapia habían sido los dos primeros fichajes oficializados por el gigante del norte.