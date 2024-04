Figura de Colo Colo pone en suspenso su futuro en el Estadio Monumental: "No conversé nada con los dirigentes"

En Colo Colo ya se alistan para el próximo partido que tienen por el Campeonato Nacional que será el sábado 4 de mayo de visita contra Cobresal. El Cacique viene de dos triunfos en el torneo, ante Universidad Católica y el último fin de semana frente a Unión La Calera.

Por lo mismo, de a poco los albos comienzan a elevar su rendimiento y también las expectativas. Por lo mismo, el defensa Emiliano Amor asistió a conferencia de prensa y se refirió al presente del cuadro popular.

“Estamos haciendo un buen trabajo, es mejor corregir las cosas cuando ganamos y hay que achicar es emargen de error tanto en ofensiva como en defensiva. Estamos logrando pequeños objetivos que nos estamos proponiendo dentro del plantel y creo que a futuro va a servir mucho”, comenzó diciendo.

Seguido, indicó que mantienen intacta la ilusión de pelear por el título, pese a los ocho puntos que los alejan del líder, Universidad de Chile.

“Como la primera fecha, faltan muchos partidos, faltan muchos puntos y tenemos la misma esperanza que teníamos en la primera fecha“, expresó.

¿Renovará con Colo Colo?

En la instancia, Amor también fue consultado por la renovación de su contrato, ya que termina el vínculo el 31 de diciembre. Sobre aquello, confesó no tener conversaciones por el momento.

“No conversé nada con los dirigentes todavía, tampoco con el cuerpo técnico. Estoy muy cómodo acá, ahora estoy muy feliz en Colo Colo. Me bancaron en los malos momentos como el año pasado, disfruté con ellos, con los hinchas, los buenos momentos. Me gustaría seguir ganando títulos, estamos ahora a 15 minutos de yo conseguir el quinto título acá Colo Colo“, respondió.

Pero dejó claras sus ganas de continuar en Macul: “Estoy muy feliz, muy cómodo y ojalá sigamos el camino juntos“.

Emiliano Amor va por su cuarta temporada en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Aníbal Mosa

Finalmente, el zaguero argentino de 28 años se refirió al regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro.

“Sabemos que cambió de presidencia, el directorio sigue siendo el mismo. El directorio viene siendo el mismo de hace un año, lo único que cambió ahora que Aníbal es presidente”, declaró.

“Obviamente con Aníbal los que ya venimos de hace tres años ya lo conocemos, sabemos que es cercano al jugador, que le importa que el plantel esté bien. Contentos que él esté en la presidencia“, completó el defensor.