Francisco Eguiluz aniquila a Jorge Almirón: "Si Vidal no juega a nada, ponte los pantalones y sácalo"

Colo Colo sufrió un tremendo golpazo dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ cayeron ante Cobreloa por 2-0 en el Estadio Monumental y se siguen alejando en su objetivo de meterse en la lucha por el campeonato.

A lo que fue este duelo, el periodista Francisco Eguiluz tomó la palabra en el programa ‘Todo es Cancha’ desmenuzar la caída del ‘Cacique’, en la que partió cuestionando el rendimiento de jugadores como Arturo Vidal y Leonardo Gil en Colo Colo.

“En el primer tiempo Colo Colo tuvo la pelota, con jugadores intrascendentes como Vidal, intrascendentes como Gil, intrascendentes en el último cuarto como Zavala, que creo que mejor mucho en el segundo tiempo viniendo de atrás, pero no marcaron presencia en el mediocampo, en donde el único que jugaba era Pavez”, partió señalando Eguiluz.

Sosteniendo el cuestionamiento, el comunicador puntualizó en lo que fue el bajo rendimiento de Arturo Vidal dentro del terreno de juego, en la que por aquello se fue con todo contra Jorge Almirón y le pidió ponerse los pantalones para poder sacarlo del partido cuando el duelo lo amerite.

“El técnico aparte de lo táctico, aparte del trabajo de la semana, un técnico tiene que tener pantalones, un jefe en cualquier pega tiene que tener pantalones, el que no rinde, no juega. Vidal terminando el primer tiempo, tenía que salir”, declaró.

Vidal fue titular en la derrota de Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Eguiluz señaló que para el partido ante los ‘Loínos’ vio muy flojo a Arturo Vidal e incluso indicó que el cambio por el ‘King’ era cantado, colocando sus fichas por Vicente Pizarro, quien para él, podía aportar mucho más dentro del terreno de juego.

“Esto es algo que jamás pensé que iba a decir, pero eché de menos a Vicente Pizarro, saben que a mí no me gusta nada, pero búscate una alternativa, si Vidal no juega a nada, ponte los pantalones y sácalo, mete a alguien distinto, a alguien que sí te busque un pase para adelante”, concluyó.