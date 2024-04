Colo Colo recibió un tremendo baldazo de agua fría en el cierra de la octava fecha del torneo, en la que los dirigidos por Jorge Almirón tuvieron una dura caída ante Cobreloa por 2-0 en el Estadio Monumental, el cuál los aleja cada vez más de la parte alta.

Tras el compromiso, el volante y capitán de los ‘Albos’, Esteban Pavez conversó con los medios de comunicación y abordó lo que fue este negativo resultado ante los ‘Loínos’, en la que indicó que el camarín quedó afectado con esta derrota.

“Fue un partido difícil, obviamente que nos duele perder acá en la casa, estos tres puntos eran para acercarnos a la gente que está arriba, se intentó por todos lados y no pudimos. Ellos jugaron un partido inteligente, Cobreloa nos ganó bien, hicieron tiempo cuando tenían que hacer tiempo, hicieron los goles en los momentos justos así que fue un justo ganador porque hicieron un partido inteligente“, comenzó declarando Pavez.

Esta derrota es un duro golpe ya que hoy en día los ‘Albos’ quedan bastante alejados de la parte alta de la tabla, en la que por aquello mismo, el capitán de Colo Colo considera un duelo vital el que se viene ante Universidad Católica.

Pavez fue titular en la derrota ante Cobreloa | Foto: Photosport

“Estamos lejos, somos conscientes de eso, por eso queríamos ganar para jugar el fin de semana con Universidad Católica. Duele asimilarlo, pero es así, sabemos que el sábado debemos ir a ganar, no nos queda otra, y duele la derrota, tenemos que sacudirnos para estar en la mejor forma el sábado”, explicó.

Dentro de lo que fue el desarrollo del compromiso, el ‘Huesi’ indicó que no se imaginaba sumar un derrota ante Cobreloa, pero que ciertos errores grupales fueron los que llevaron a una nueva caída de Colo Colo, en la que hace una fuerte comparación a lo que fue el partido con Fluminense.

“En papeles nadie se imaginaba que íbamos a perder, esto es fútbol, siempre en la cancha puede pasar cualquier resultado. El equipo intentó los 90 minutos, tuvimos un par de desconcentraciones que fue gol de ellos. Creo que eso tenemos que mejorar y corregir rápido, la desconcentración“.

“El otro día con Fluminense fue un partido de alta concentración y hoy nos desconcentramos en dos o tres jugadas y perdimos por eso. Este equipo debe agarrar esa regularidad de estar concentrados todos los partidos de Copa o de Campeonato para hacernos un equipo fuerte y pelear los dos torneos“, esgrimió.

Finalmente, Pavez fue muy claro en señalar que el tema de la concentración es un tema a trabajar dentro del equipo para los próximos duelos, ya que son de vital importancia ya sea en el ámbito nacional o internacional.

“Tenemos que mejorar en ese aspecto, el equipo juega bien e intenta por todos lados, pero fue uno de esos partidos donde no sale nada, no sé cuántos palos tuvimos, ocasiones claras. Son esos partidos que duele a la gente y nosotros porque intentamos por todos lados pero no pudimos”, finalizó.