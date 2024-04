"Me parece que se...": Marcelo Barticciotto se ilusiona con todo por este jugador de Colo Colo

Colo Colo dejó atrás lo que fue su pálida igualdad sin tantos ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y volvió a sumar un nuevo triunfo en el Campeonato Nacional, en el que venció por 3-1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y analizó lo que fue el desempeño del equipo de Jorge Almirón ante los ‘Cementeros’.

“Colo Colo lo gana bien, merecido, fue mucho más que Unión La Calera, por momentos, es un equipo extraño este Colo Colo, porque llega a ser más efectivo que vistoso, porque de repente tiene mucho la pelota y por momentos si la utiliza de buena forma y otras veces no tanto”.

“Fue mucho más incisivo con el ingreso de Zavala y Bolados, uno puede poner volantes de delanteros o delanteros de volantes, pero no tienen la características y tampoco enfrentan la pelota de la misma forma, uno cuando es delantero tiene la actitud de ir hacia adelante, de no tener la pelota e ir a desequilibrar”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ remarca que los laterales del ‘Cacique’ son de gran importancia para el equipo “la pasada de los laterales en este equipo repleto de volantes son importantes, en el segundo gol, el cuál terminó liquidando al rival, la pasada de Wiemberg fue importantísima”.

A pesar del triunfo, el ídolo de Colo Colo no se vuelve loco con la victoria ante Unión La Calera y todo esto debido a lo que fue el rendimiento del rival de los ‘Albos’, de quien consideró que le generó muy poco peligro durante el duelo.

“Si uno analiza la victoria de un rival, también tiene que analizar la derrota del otro y La Calera mostró muy poco, un equipo que se cayó muy rápido, que a pesar de haber empatado el primer tiempo, el segundo tiempo lo salió a jugar casi derrotado, donde no le puso resistencia a Colo Colo y donde no le llegó al arco, eso igual hay que analizarlo, Colo Colo no se puede confiar, al final le terminó ganando a un equipo que está último, eso hay que ponerlo en la balanza también”, declaró.

Pizarro la gran figura de la noche en Colo Colo | Foto: Photosport

Barticciotto y el renacer de Pizarro

Finalmente, Barticciotto analizó individualmente lo que fue el rendimiento de Damián Pizarro en Colo Colo, en la que fue la gran figura del equipo tras anotar un doblete y volver a reencontrarse con el gol tras esta posibilidad que se le abrió para ser titular en el equipo de Almirón tras la lesión de Guillermo Paiva.

“Los goleadores tienen que ser así, de cuatro situaciones de gol, metió dos, el 50% de efectividad, es lo que se le pide a él, en el primer gol aprovechó de buena forma el tras el error de Romo, define de buena forma entre las piernas del portero y en el segundo estaba donde tienen que estar los goleadores, define con tranquilidad para dar la tranquilidad en el segundo tiempo”.

“Hizo un buen partido y me parece que se posiciona de nuevo para ser alternativa para Jorge Almirón, en donde no lo venía haciendo”, cerró.