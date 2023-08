Dentro de lo que dejó la gran victoria de Colo Colo ante Palestino por la Copa Chile, una de las grandes figuras fue el volante Vicente Pizarro, quien fue el autor del único tanto para el triunfo del ‘Cacique’, transformándose en el hombre clave para el equipo de Gustavo Quinteros.

Ante su gran actuación, el periodista Francisco Eguiluz se expresó en el canal de YouTube ‘Todo es Cancha’ y destacó el partido del ‘Vicho’, aunque tampoco se alborotó en demasía, manteniendo su postura de considerarlo como un jugador del ‘montón’, como lo expresó hace algunos días.

“Me pareció un partido correcto del muchacho, yo al volante mixto, porque de eso juega, no es volante central, tiene que pisar las dos áreas y no pisa ninguna de las dos y con Palestino si se atrevió y pudo hacer un gol”, comenzó señalando Eguiluz.

En esa línea, el comunicador indicó que un gol o una buena actuación no cambiarán en nada su parecer que tiene sobre el jugador del ‘Popular’.

Vicente Pizarro anotó el triunfo de Colo Colo | Foto: Photosport

“Un partido o un gol a mi no me cambia la percepción de un jugador, ósea si el día de mañana hace un gol Castillo, no voy a creer que va a ser extraordinario y un gol de Vicente Pizarro tampoco lo transforma en un jugador extraordinario”, declaró.

Sosteniendo su postura, el destacado periodista recalcó en considera a Pizarro como un jugador del montón, el cual posee de grandes condiciones, pero que hasta día de hoy no da el gran salto de calidad.

“Yo lo sigo viendo como un jugador del montón, super del montón, con condiciones, el cabro tiene buena pegada, pero no se atreve, no te mete un cambio de frente, no te mete un pase filtrado, no pisa el área rival”, explicó en ‘Todo es Cancha’.

Finalmente, Eguiluz dio su letal impresión sobre el actuar de Vicente Pizarro, en la que considera que le jugador en un momento puntual de la temporada tuvo todo para consolidarse como pieza fija en Colo Colo y no lo logró.

“Cuando tu tienes condiciones para hacerlo, me parece imperdonable no hacerlo. Además, no supo aprovechar y creo que ya no lo hizo, a menos que el DT se atreva a sacarlos, no se aprovechó del pésimo momento que pasaron Fuentes con Pavez hace un mes, cada vez que lo metió, devolvió la camiseta”, cerró.