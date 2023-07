Vicente Pizarro fue de titular en la sólida victoria de Colo Colo ante Huachipato el sábado pasado, pero no pudo revalidar el buen juego que mostró ante Ñublense a mitad de semana y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Coincidentemente, la salida de Pizarro marcó el repunte del Cacique que ingresó con todo en la segunda fracción y se terminó quedando un partido que, a ratos, parecía que no había por dónde llevarse los tres puntos.

Vicente Pizarro no hizo su mejor partido ante Huachipato. | Foto: Photosport

El bajo cometido del ‘Vicho’ fue apuntado por Francisco Eguiluz, quien en Todo es Cancha no le perdonó su nivel con una lapidaria frase: “¿Los que vieron el partido se terminaron de convencer que Vicente Pizarro es un invento o no?”.

El panel del programa le recriminó la dureza con la que se estaba refiriendo a Pizarro por un partido malo y se justificó: “Ayer (sábado) salió y mejoró el equipo altiro. No mostró nada, no entregó una pelota buena. No puede estar en Colo Colo, no puede jugar en Colo Colo y menos ser capitán”, siguió Eguiluz.

Ahora, queda esperar a ver si Gustavo Quinteros mantendrá en la titularidad a Vicente Pizarro para el compromiso frente a Palestino por Copa Chile o si vuelve a utilizar a Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil en el mediocampo en lugar del Vicho.