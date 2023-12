Algunos de los exjugadores de Colo Colo dirigidos por Gustavo Benítez volvieron a la institución como DT. Estos son los casos de Marcelo Espina, Ivo Basay, Héctor Tapia, José Luis Sierra y Mario Salas. Fernando Vergara es un integrante de aquella gran era que aún no tiene la posibilidad de retornar como estratega. Para el exdelantero sería un sueño ponerse el buzo del Cacique.

El exjugador reconoce que no es una alternativa, pero sí deja claro que le gustaría llegar a la banca del Cacique en el futuro. “La verdad es que no he escuchado mi nombre, pero yo feliz, sería un sueño para mí, especialmente porque creo que hay que tener las armas suficientes y me encantaría pelear internacionalmente. Eso es lo más importante”, expresó en conversación con Sentimiento Popular.

Vergara aterriza sus expectativas por el momento, pero asegura que conoce las obligaciones del club: “Por supuesto que me encantaría. Me encantaría alguna vez dirigir a un equipo grande y en especial a Colo Colo, pero siento que no soy opción. En algún momento fui, pero ahora no sé si seré opción, no creo, pero obviamente si me preguntan es el club donde pasé mis mejores momentos, donde sé perfectamente las exigencias, donde lo más importante es a nivel internacional”.

El entrenador de 53 años fue claro con cuáles deben ser las metas en el cuadro Albo: “Colo Colo no se va a hacer grande ganando una Copa Chile, sino que se tiene que trabajar por obtener un logro internacional y ese es el gran desafío, como los equipos grandes en Sudamérica que se preparan y juegan para ganar una copa internacional. Esa es la única forma de engrandecer a Colo Colo”.

Fernando Vergara reconoce que le gustaría volver al estadio Monumental para entrenar a Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Qué equipos ha dirigido Fernando Vergara en el fútbol chilenos?

Fernando Vergara fue director técnico en Barnechea, Magallanes, Huachipato, Deportes La Serena, Deportes Iquique, Deportes Temuco, Cobreloa, San Marcos de Arica, Unión Española, Deportes Antofgasta, Deportes Puerto Montt, Magallanes y Universidad de Concepción.

¿Cuándo jugó Fernando Vergara en Colo Colo?

El exdelantero estuvo en el cuadro Albo entre 1993 y 1998 (con préstamo en Deportes Antofagasta en 1994) y en las temporadas 1999-2000, completando así dos estadías.