Colo Colo logró un vital triunfo ante O’Higgins de Rancagua por el Campeonato Nacional y ahora deberá dar vuelta la página para enfocarse en lo que será el trascendental duelo ante América Mineiro por la Copa Sudamericana.

Si bien el equipo dirigido por Gustavo Quinteros fue de menos a mas en el duelo ante el Capo de Provincia, todavía no termina de convencer del todo a los hinchas albos.

Los albos siguen encumbrados en la parte alta del Torneo Nacional | Felipe Zanca/Photosport

Uno que alzó la voz con Bolavip Chile fue Gabriel “Coca” Mendoza, quien se tomó con tranquilidad el triunfo del Cacique ante el cuadro de la Sexta Región.

“Para mí Colo Colo no hizo un gran partido. Creo que Colo Colo no es más de lo que ha mostrado y yo creo que para la Sudamericana no vamos a tener para avanzar a otra fase”, remarcó el ex futbolista.

“Lo positivo es que Gil está agarrando su ritmo, que Pizarro hizo un gol y se sacó la mufa y también tenemos que reconocer que se pudo haber ido expulsado el Colorado en el primer tiempo”, agregó el ex seleccionado nacional.

“El torneo nacional es diferente pero uno quiere lo internacional, donde es una obligación y estamos en deuda”, remató.