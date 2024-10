Colo Colo está en una parte importante del año. Los Albos buscarán quedarse con el Campeonato Nacional 2024 y la Copa Chile. Una vez finalizada la temporada deberán volcarse de lleno a la tarea de la confección del plantel para el centenario de la institución.

En el Cacique ya avanzan en algunas renovaciones como las de Arturo Vidal y Vicente Pizarro. Además empiezan a sonar opciones de refuerzo: Franco Frías de Unión Española (cedido desde Rosario Central) y Rodrigo Contreras de Everton (a préstamo desde Deportes Antofagasta) aparecen en el radar Albo.

Gabriel Mendoza desea que el Cacique fiche a Luciano Cabral, quien tuvo una gran campaña en Coquimbo Unido, partió a León de México y fue parte de la Selección Chilena en la doble fecha de octubre. “A mí me gusta mucho Cabral, si no anda bien en México, deberían retonarlo”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con BOLAVIP.

Además, cree que rendiría como jugador del Cacique: “Me contaron que en México ha andado re mal(…) Él se siente cómodo en Chile, más encima en Colo Colo andaría muy bien”.

Gabriel Mendoza quiere la contratación de Luciano Cabral. (Foto: Photosport)

Gabriel Mendoza se refiere al mercado que se viene a Colo Colo

En la relación a las opciones de Franco Frías y Rodrigo Contreras, Gabriel “Coca” Mendoza considera que el cuadro Albo debe ir más arriba en el mercado y también mirar al fútbol formativo. “Colo Colo tiene que mirar más arriba. No es que no me gusten, pero creo que tiene que mirar más arriba y hay que mirar para abajo también. ¿Las cadetes para que están? si son las cadetes del equipo más grande de Chile, ahí tienen que haber jugadores !Cómo no van a haber!”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con BOLAVIP.

También confía en Jorge Almirón para futbolistas del exterior: “Creo que, en vez de estar mirando para los lados, primero hay que mirar pensando a nivel internacional, Almirón en ese sentido tiene buen ojo para elegir jugadores para ese nivel”.

Mendoza menciona que los jugadores del medio local deben cumplir con una característica: “Lo otro hay que mirar los mejores jugadores. Tienen que ser los mejores jugadores del Torneo. Antiguamente para llegar en Colo Colo tenías que ser el mejor en tu puesto durante todo un año o durante dos años y ahí recién Colo Colo pensaba. Lo que me pasó ahí, tuve que ser dos años una de las revelaciones y mejor jugador en mi puesto en O’Higgins para que me contrataran. Eso hay que mirar”.