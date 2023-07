Gabriel Mendoza es voz autorizada para hablar del puesto de lateral. El Coca se refirió al panorama de algunos futbolistas en la posición. En el caso de Colo Colo, se mostró conforme con la performance de Óscar Opazo, pero siente que dos canteranos dejaron pasar el tren para ganarse la titularidad.

“El Torta ha andado bien, Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez se farrearon la oportunidad de agarrar la camiseta de titular. Simón Ramírez que está en Unión Española anda bastante bien”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con Bolavip Chile.

Además, el histórico del Cacique aseguró que el equipo le falta un especialista por la banda izquierda. “En Colo Colo el Torta volvió. Se nos fue Suazo y ahí nos falta una plaza”.

En esa línea se refirió al rendimiento de Agustín Bouzat, a quien lo calificó positivamente, pero dejando claro que no es su especialidad. “No lo ha hecho mal, pero esa no es su posición natural”.

Agustín Bouzat es el titular en Colo Colo por la banda izquierda (Foto: Photosport)

Sin embargo, el elenco albo deberá esperar hasta fin de año para reforzar en la plaza de lateral izquierdo, puesto que el mercado de fichajes cerró el jueves de la presente semana.

La sospecha de Gabriel Mendoza con Matías Fernández

El Coca además se mostró sorprendido de que Matías Fernández no tenga oportunidades en la Selección Chilena, pese a su buen presente en Independiente del Valle de Ecuador.

“A mí me causa mucha extrañeza que no haya llamado nunca al Mati Fernández. A lo mejor no es de los corrales de los representantes de la Selección. Eso muy sospechoso. Para mí es un lateral que sí o sí tenían que haberlo visto hace mucho rato y no lo han llamado”.

Por último se mostró conforme con un jugador chileno que milita en el fútbol argentino. “Guillermo Soto que está en Huracán anda muy bien”.