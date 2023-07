Sagredo estalla por jugador "cortado" que Colo Colo no deja salir: "¿Le conviene más tenerlo en la casa viendo los partidos por la tele?"

Darío Lezcano tenía la opción de salir de Colo Colo a préstamo al Emelec de Ecuador. Sin embargo, el Cacique rechazó la propuesta del conjunto Eléctrico, por lo que el delantero paraguayo de 32 años continuará en el estadio Monumental.

Según detalló Christopher Brandt en ESPN F90, el conjunto ecuatoriano ofreció un préstamo con opción de compra. La propuesta contemplaba hacerse cargo de cerca del 40% del salario del centrodelantero. Sin embargo, la oferta no llenó las expectativas de Colo Colo.

Francisco Sagredo estalló por esta situación. “Dice que no le convenía al club ¿Le conviene más tenerlo en la casa viendo los partidos por la tele?”, cuestionó el periodista en el programa deportivo.

Marcelo Barticciotto respaldó la postura de su compañero de penal. “Sin duda, se desvaloriza totalmente (…) Es medio contradictorio eso, porque en definitiva no lo estás ocupando, no lo lleva ni al banco y no lo dejan salir porque supuestamente van a vender a (Damián) Pizarro…”

Darío Lezcano tuvo la opción de partir a Emelec, pero Colo Colo rechazó la propuesta (Foto: Photosport)

De esta manera, una salida de Damián Pizarro al fútbol europeo, le podría dar chances al centrodelantero paraguayo de luchar por un puesto de titular, lo propio a Leandro Benegas.

No obstante, Lezcano no fue citado a los últimos dos partidos del cuadro albo por el Campeonato Nacional 2023. De hecho, no estará considerado para el encuentro ante Huachipato en el estadio Monumental por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2023.