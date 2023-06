Gabriel Mendoza entrega su visión tras las palabras de Leonardo “Pollo” Véliz, quien en Círculo Central aseguró que si Colo Colo no clasifica en Copa Libertadores, todos se deben ir. El Coca manifesta su respeto con el referente albo, pero no está de acuerdo.

“Es respetable, cada uno puede tener su opinión, sobre todo de un referente como Pollo Véliz. Es su opinión particular y personal. Antes dé, nosotros teníamos claro que Colo Colo no tenía ninguna posibilidad de pasar a una segunda fase. Los resultados se han ido dando, eso nos pone en una situación que depende exclusivamente del equipo, no por eso se van a tener que ir todos”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Mendoza apunta a Gustavo Quinteros por los jugadores que llegaron a inicios de temporada. “Hay que traer refuerzos, nuevos jugadores, el técnico tiene que hacer su mea culpa con los refuerzos que trajo”.

No obstante, su crítica no está relacionada a salidas. “En un principio teníamos claro que no había ninguna posibilidad de pasar. Sobre todo en los primeros partidos. A medida de que se fue dando, tampoco quiere decir que no se clasifica tienen que irse todos, porque en un principio teníamos muy claro que era muy difícil”.

Gabriel Mendoza califica como “humo” una posible salida de Gustavo Quinteros al Vasco da Gama

El histórico del Cacique no cree que sea factible que Gustavo Quinteros deje Colo Colo a Vasco da Gama. “Es humo. Todo esto es humo. Es como desviar las miradas, en este caso las críticas para que se hable más de esto otro. Hay que hacerse responsables de las cosas que se han hecho bien o mal”.

Además invita a una autocrítica al entrenador santafesino. “En ese sentido, cada uno tiene que hacerse su mea culpa. Quinteros es el primero que tiene que hacer el mea culpa y decir que los refuerzos que trajo no eran los esperados y que no le dieron resultados”.

Gabriel Mendoza opina de la actualidad de Colo Colo.

El Coca valora el regreso de Óscar Opazo y cree que Colo Colo debe seguir buscando. “Para eso están retornando los antiguos, que en un principio se quisieron ir como Opazo, que le va a hacer muy bien a Colo Colo y empezar a ver otros refuerzos. Hay que seguir en la búsqueda de Barticciotto y ver cuál otro refuerzo más podría traerse”.

No ve necesario traer otro lateral

Mendoza cree que en el puesto de lateral zurdo, Colo Colo cuenta con futbolistas. “Por ejemplo Erick Wiemberg y (Agustín) Bouzat, independiente que no es su puesto, estos últimos partidos ha andado muy bien. El Torta se maneja por los dos lados muy bien. Nos hacen más falta en otras posiciones que un lateral izquierdo”.

Para finalizar deja claro el rótulo si Colo Colo no avanza. “No es fracaso, porque las ilusiones y expectativas estaban puestas en que en un principio se pueda hacer algo bueno, pero a medida que fue pasando teníamos claro que era muy difícil. A medida que se fueron dando las cosas, estamos en una posibilidad de clasificar a una segunda fase”.

“Es lo que se dio, eso es lo lindo del fútbol que ahora está en nuestras manos clasificar y si no, habrá que hacer el mea culpa y habrá que empezar a ver las cosas que se hicieron ver y que se hicieron mal”, cierra.