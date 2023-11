Gabriel Mendoza sobre el partido de la U ante Cobresal : "Creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo"

Este domingo a las 18:00 se disputará una emocionante jornada para los equipos que están en la lucha por el título. Cobresal recibirá a la Universidad de Chile en El Salvador, Colo Colo será local ante la Unión Española en el Monumental y Huachipato visitará a Ñublense en el Nelson Oyarzún.

Una situación que se ha planteado en la opinión pública es que la U podría darle una ayudita a su clásico rival, Colo Colo, en caso de quitarle puntos a Cobresal. Gabriel Mendoza se refirió a la situación. “Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”, djo en conversación con RedGol.

El exfutbolista piensa que la U no irá por el triunfo. “Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”.

Mendoza pone sólo el foco en lo que pueda hacer el equipo de Gustavo Quinteros. “Nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa”.

El Coca asegura que no espera ayudas. “Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”.

¿Cómo va la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023 tras 28 fechas jugadas?

La Tabla de Posiciones la lidera Cobresal con 53 puntos, seguido de Colo Colo y Huachipato ambos con 51. Por su parte, Universidad de Chile es novena con 37 puntos y lucha para ingresar a la Copa Sudamericana en el séptimo u octavo puesto, en caso de que corra la lista. A la competencia le quedan solamente dos jornadas para finalizar.