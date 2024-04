Este miércoles se enfrentarán Colo Colo y Cerro Porteño por el Grupo A de la Copa Libertadores, donde ambos equipos se estrenarán en esta fase de grupos en el Estadio Monumental.

El Cacique viene de pasar las dos fase previas donde eliminó a Godoy Cruz y Sportivo Trinidense, mientras que en el torneo local acaba de golear por 4-1 a Everton.

En tanto el elenco paraguayo viene de una importante victoria por 1-0 sobre Nacional de Asunción en el debut de su nuevo entrenador, el español Manolo Jiménez.

Y en la previa al viaje a Chile, el técnico hispano conversó con el canal Tigo Sports, donde entregó una negativa noticia para el Ciclón de Barrio Obrero, pero muy positiva para los albos. Esto porque confirmó la baja de una de las figuras de Cerro Porteño, el delantero y goleador argentino Diego Churín.

“Churín no va a estar. Es una mezcla de todo. Un poco miedo a que se rompa. No ha entranado hasta el día de hoy al cien por cien con el grupo, sino que de forma individual con el recuperador. Son muchos los partidos seguidos que tenemos y no es opción tener a Churín“, adelantó el DT.

El ex Unión Española Diego Churín, no estará disponible para la visita de Cerro Porteño a Colo Colo por una lesión muscular. (Foto: Instagram)

El detallado análisis de Manolo Jiménez a Colo Colo

En la instancia, Jiménez también tuvo palabras para el cuadro popular, revelando que tiene muy estudiado al conjunto que dirige Jorge Almirón.

“Tenemos que tener respeto al rival, lo hemos estudiado por supuesto, es un buen equipo, buenas individualidades, pero como colectivo es un buen equipo. Le gusta mandar con el balón, le gusta manejar el partido”, expuso.

Para contrarrestar aquello, el ex estratega del Sevilla y Real Zaragoza, indicó que “Cerro tiene que intentar no permitírselo y ser capaz de mantener el balón con criterio para que no sea un contínuo desgaste de parte nuestra”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Cerro Porteño?

Los dos clubes más populares de Chile y Paraguay se enfrentarán este miércoles 3 de abril, desde las 21:00 horas, en el Estadio Monumental. Esto por la primera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores 2024.