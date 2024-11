Marcelo Díaz cuenta la papa: Universidad de Chile no quiere a Diego Churín por estas razones

Universidad de Chile ya planifica lo que será su temporada 2025 y dentro de lo que es el próximo mercado de pases, los ‘Azules’ tienen como una de sus grandes prioridades el poder reforzarse con un importante centrodelantero para jerarquizar su ataque.

Sobre esto, elperiodista nacional Marcelo Díaz tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para referirse a uno de los atacantes que fue ofrecido a la tienda azul, siendo este Diego Churín, en donde en la U se negaron a esta posibilidad por una importante razón que dieron a conocer.

“Ofrecieron a la Universidad de Chile a Diego Churín, delantero de 34 años de Cerro Porteño, le hicieron un ofrecimiento. El tema es que en la U dijeron ‘es un jugador interesante, pero de los últimos 39 partidos hizo 6 goles’, eso es lo que no quieren del nuevo delantero”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en esa línea, el comunicador remarca en que desde el ‘Romántico Viajero’ buscan a un delantero que muestre una importante cuota goleadora, la que el hoy atacante de Cerro Porteño no cumple para llenar el paladar de la dirigencia azul.

Churín defendiendo la camiseta de Cerro Porteño | Foto: Photosport

“Quieren que el nuevo centrodelantero juega 39 partidos, mínimo se matricule con 20 o de 15 para arriba, el ‘Chorri’ con 11 goles y siendo goleador en los últimos tres años en la U, no es renovado, se fue de la U por el tema de las rachas, que hace goles en tres fechas y después pasan ocho fechas y no hace goles, eso no quiere la U”, remarcó.

Finalmente, Díaz dejó muy en claro que para este mercado en la Universidad de Chile la mayoría del dinero destinado a los refuerzos estará en encontrar a su anhelado killer, el cuál sin duda podría ser demasiado importante para la próxima temporada.

“La U quiere un nueve regular, un nueve que esté convirtiendo semana a semana, me parece que la búsqueda del centro atacante es la que más va a costar por la calidad de nombres. En el nueve van a ir la mayoría de las lucas, ahí está la apuesta de la U”, cerró.