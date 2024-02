Este lunes fue presentado de forma oficial en Colo Colo su tercer y último refuerzo de este mercado de fichajes. Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien ya lleva dos jornadas de entrenamiento en Macul.

En la conferencia de prensa que se realizó en el Estadio Monumental, el ex Olimpia dio a conocer su gran razón para aceptar el ofrecimiento del Cacique.

“Uno de los motivos fue que sé que es un equipo grande, el mejor equipo de Chile, que es el único campeón de la Libertadores. Es una experiencia única de venir acá, de poder jugar, de poder compartir con compañeros de muy alto nivel. Espero estar a la altura también”, comenzó diciendo.

“Creo que llego bien físicamente, yo estoy a disposición del profesor, a lo que él decida. Si me toca algunos minutos y si no me toca, estaré apoyando al equipo pensando en el partido de Godoy Cruz”, agregó.

El pasado sábado Guillermo Paiva tuvo su primer entrenamiento en Colo Colo.

La competencia con Damián Pizarro y la responsabilidad de hacer goles

En la instancia también fue consultado por la competencia que tendrá por el puesto de centrodelantero con el joven Damián Pizarro, quien estará en el club hasta julio, cuando partirá al Udinese de Italia.

“Lo de Pizarro es muy buen jugador. Sé que se va pronto y espero que nos ayude también mientras está en el club”, respondió Paiva.

Seguido, profundizó en la responsabilidad que tiene de ser el goleador del equipo: “Estoy muy feliz con esa responsabilidad, sé que es un club muy grande, el mejor de Chile. Estoy muy contento por eso y espero dar mi granito de arena. Sé que es una oportunidad muy linda y espero aprovecharla“.

La sorprendente bienvenida de Arturo Vidal en Colo Colo

Finalmente, el jugador de 26 años se refirió a la gran bienvenida que tuvo Arturo Vidal durante enero en el Estadio Monumental, lo que fue noticia a nivel mundial. Este habría sido otro motivo por el que decidió llegar al cuadro popular.

“Lo de Arturo Vidal fue internacional, fue muy lindo el recibimiento que le hicieron. Tenerlo de compañero es muy satisfactorio, porque sabemos lo que es, la historia que tiene. Espero poder aprovechar la experiencia que tiene él y que nos ayude también”, concluyó.