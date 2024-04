El ex DT del Cacique ve cosas del Bati en el centrodelantero de 19 años y expresa su alegría por el paso profesional que dará llegando al fútbol europeo.

Damián Pizarro apareció en el primer equipo de Colo Colo con Gustavo Quinteros. El entrenador santafesino desde que lo ingresó en un partido con Cobresal siempre mantuvo la confianza. Ahora el jugador vive un presente distinto, debido a que es alternativa en el equipo de Jorge Almirón y en junio se incorporará al Udinese.

A la distancia del Cacique, el actual DT de Vélez Sarsfield explica el proceso de Pizarro en el profesionalismo. “Él debutó muy joven para un equipo tan grande, jugar Copa Libertadores, darle toda la responsabilidad del gol. Eso le pesó mucho, porque también cuando jugaba en Proyección hacia goles casi todos los partidos, los partidos de entrenamientos y en los partidos amistosos hacía goles”, dice el ex DT de los Albos en conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El entrenador además menciona que el empezar a fallar le fue sacando confianza al joven centrodelantero: “Entonces a veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo y salir a la cancha y un pibe de 17 años. Él debutó a los 17, le costó mucho. Como empezó a errar, terminó a lo mejor con falta de confianza y demás”.

Quinteros entrega sus argumentos para darle la titularidad: “Yo lo ponía igual. Me parece que más allá de que fallaba, hacía jugadas individuales donde generaba situaciones constantemente de peligro, en algunos partidos asistió”.

“Nosotros en Copa hemos por ahí hubieron partidos donde él tuvo dos o tres mano a mano, donde pudimos haberlo ganado y no pudimos porque tapó el arquero, pegó en el palo, se fue afuera”, añadió el actual DT del Fortín.

Gustavo Quinteros se acuerda de los inicios de Gabriel Batistuta con Damián Pizarro

El entrenador santafesino menciona que se acuerda de los primeros pasos en el fútbol profesional de Gabriel Batistuta al ver a Damián Pizarro: “Tiene muchas condiciones. A mí me hacía acordar mucho cuando inició Batistuta. Batistuta cuando 17, 18 años era igual, yo me acuerdo que él no le fue bien al principio”.

“Lo que pasa es que él llegaba una hora antes para entrenar y se iba una hora después y entrenaba todo el tiempo definición, remate, movimientos y terminó siendo el mejor delantero de Europa, pero tenía la misma potencia, la misma fuerza, todo parecido a Damián”, añadió.

Gustavo Quinteros explica por qué le dio la titularidad a Damián Pizarro. (Foto: Photosport)

El ex DT del Cacique espera que el jugador tenga participación en cancha: “A mí me gustaría que él pudiera tener minutos para poder darse ese gusto de hacer goles y ayudar al equipo. Ojalá si no lo hace en Colo Colo que lo haga en su próximo club”.

Además, muestra su alegría por el paso que dará el jugador al Udinese: “Me pone muy contento que lo hayan vendido, porque es un chico que, por cómo se trabaja en Europa y por todas las condiciones que le dan, él va a aprender mucho y va a tener la posibilidad de mejorar en la definición y en el juego, en todo”.