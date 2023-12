Gustavo Quinteros salió al paso de las declaraciones del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, quien mencionó algunas situaciones del estratega en su paso por el estadio Monumental. El DT santafesino negó lo que expuso el directivo en el programa DaleAlbo AM.

“Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas hubiesen sido totalmente distintas. No sé por qué fue ese cambio. Lamentablemente no fue bueno para el club, porque la mayoría de los jugadores no tienen relación con ese personaje que salió a hablar ahora. Esperó que me vaya para hablar y tratar de difamarme”, dijo el entrenador en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports

“Creo que va a contagiar a la gente que piensa como él nada más. A la mayoría de la gente inteligente, que me conoce y sabe cómo soy como profesional, no creo que se contagie de estas mentiras. Estoy tranquilo, muy tranquilo y no quiero darle demasiado espacio a alguien que para mí no existe”, agregó.

El ex entrenador del Cacique criticó al presidente del Club: “No hizo nada positivo esta temporada. A veces cuando ganábamos iba al vestuario, entraba, pero los jugadores no tenían una relación directa”.

Gustavo Quinteros descartó mala relación con los jugadores de Colo Colo

El entrenador desmintió tener problemas con los futbolistas: “Habló de que yo tenía mala relación con los jugadores. Los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, (Esteban) Pavez y Emiliano Amor. Me acuerdo que la entrevista que hizo este personaje con un medio, que es el mismo medio que mintió, porque mintieron los dos, que yo me había peleado con Pavez y Falcón en un partido de fútbol. Esas mentiras tienen patas cortas, los mismos jugadores lo hicieron público. O sea que quedaron como mentirosos ellos”.

Quinteros se refirió a lo que expuso Matías Camacho, quien aseguró que el DT pidió la salida de un defensor: “También hizo una declaración sobre Emiliano Amor. Emiliano Amor salió a decir públicamente en una nota y por redes sociales que nunca lo obligué a jugar lesionado, jamás. La nota la tengo en una foto guardada, porque siempre aparecen estos mentirosos que quieren difamar o seguramente como fueron presionados por la gente o le han dicho algo feo de las decisiones que han tomado, seguramente quieren difamarme o salvarse de las críticas que le hicieron a él”.

Gustavo Quinteros se refiere a palabras del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho (Foto: Photosport)

“No le quiero dar más minutos. No quiero poner a un nivel a alguien que no hizo nada por el club”, añadió.

Por último, comparó al actual presidente del Club con la gestión anterior: “Si me hablas con Edmundo Valladares y Edison Marchant, te digo que son unos fenómenos, que siempre estuvieron en las buenas y en las malas, que siempre apoyaron, que son muy apreciados por los jugadores, pero este personaje no, porque es todo lo contrario. Así que punto y aparte, no hablo más del tema”.