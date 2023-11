Colo Colo consiguó un triunfo por 2-0 ante Unión La Calera que lo deja con ilusión en la lucha por el Campeonato Nacional 2023 de cara a las últimas tres fechas. El Cacique se va al receso con 48 puntos, a dos del segundo Huachipato y a cuatro del puntero Cobresal. Aquello a falta de tres jornadas para la finalización de la competencia.

Los Albos ahora tendrán un desafío ante River Plate el miércoles a las 20:00 en el estadio Ester Roa en un compromiso amistoso. Para aquel encuentro no contarán con Brayan Cortés, Fernando de Paul, Vicente Pizarro y Damián Pizarro, quienes fueron convocado a la Selección Chilena para las Eliminatorias.

Gustavo Quinteros antes de conocerse la nómina se refirió a cómo prepará el partido y remarcó su intención de darle minutos a un jugador que áún no puede jugar en la temporada.

“Tenemos jugadores que están convocados, tenemos jugadores que están lesionados. Pero también tengo ganas de que en este partido pueda jugar Emiliano Amor, ya para ver si puedo darle minutos, para que él pueda ir tomando confianza, agarrando ritmo de fútbol en un partido que es igual o más díficil o más exigente que un partido oficial, porque jugamos contra un rival que es muy fuerte y seguramente tienes que estar a la altura. Estoy pensando eso con Emiliano, ojalá que se pueda dar”, señala.

Gustavo Quinteros quiere que Emiliano Amor sume minutos ante River Plate (Foto: Photosport)

Además, el DT adelantó que guardará a los jugadores que no estén al 100%. “Algunos jugadores que no se recuperan del día de hoy, seguramente no van a jugar. No quiero arriesgar a jugadores que estén cansados, con molestias o con fatiga. Van a tener la posibilidad de jugar algunos jugadores que hoy no tuvieron participación desde el inicio”.

El otro amistoso que tendrá Colo Colo

Tras el partido contra River Plate, los Albos recibirán a Everton de Viña del Mar el sábado 18 de noviembre a las 16:00 en el estadio Monumental, en un compromiso que está proyectado para que se juegue con público en las tribunas.