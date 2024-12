Emiliano Amor dijo adiós de forma oficial a Colo Colo días atrás, cuando desde el “Cacique” confirmaron la salida de varios jugadores que conformaron parte del plantel este 2024.

La salida del zaguero fue la que más dolió al hincha del popular. Al menos, fue el nombre que más lamentaron en los comentarios de cada publicación.

El jugador no se había dado antes el tiempo de procesar la noticia pero, esta vez, ya tras varias semanas, utilizó sus redes sociales para dedicar un larguísimo mensaje tanto al club como sus trabajadores y, por su puesto, la fanaticada alba.

La extensa carta de Emiliano Amor para despedirse de Colo Colo

“Hola colocolinos y colocolinas de corazón. En esta carta de despedida quiero recordar todas las cosas que vivimos juntos en estos casi 4 años. Como ya lo saben mi llegada a Colo Colo no fue fácil, la pandemia, tener que dejar muchas cosas personales de lado para poder vestirme con la del albo”, partió diciendo “Emilove”.

“Pero, desde el día 1 que me llamaron, Gustavo y Daniel, les dije que quería estar y quería jugar estos partidos importantes que soñé siempre. Todavía recuerdo esas sensaciones al llegar y encontrar un club gigante, con el alivio de mantenerse en primera pero a su vez, con ganas de volver a poner el escudo donde debía estar”, complementó.

Emiliano Amor dice adiós a Colo Colo con sentida carta de despedida (Foto: Andres Pina/Photosport)

En esa línea, argumentó: “Con mucho trabajo, compromiso y un plantel unido pudimos lograr la copa Chile en 2021, una copa que iba a marcar el rumbo de los años siguientes. Después en 2022 vino la súper copa, y la tan ansiada estrella 33 sacando mucha diferencia al segundo. Ese año no fue todo alegría, tuve una lesión a mitad de año, que a fin de año me volvió a resentir”.

“En 2023 con mucha ayuda del cuerpo médico y mucha voluntad nos volvimos a ver dentro de una cancha y festejar juntos la copa Chile 2023, una copa que me marcó mucho por el durísimo año que había pasado y por la recompensa al final del camino. Y este hermoso 2024, competir en libertadores, estar abajo 10 pts del que en ese momento era puntero y al final, logramos bordar la estrella 34 a nuestra camiseta, y como cierre, a los pocos días terminar con la victoria en la supercopa, mi 6to título personal con el club, fue algo maravilloso”, añadió.

“Seis títulos con esta camiseta, en este universo llamado Colo Colo, un club demasiado grande y que no se le dimensiona hasta formar parte de él.

Obviamente algunas cosas nos fueron uniendo cada día más, las copas, los torneos, el famoso penal, el cariño y respeto mutuo, el día que me puse los guantes, etc”, cerró pero no a la vez, porque continuó en comentarios.

Emiliano Amor saca lágrimas en Colo Colo

“Quiero agradecer a mis compañeros que compartí todos estos años, a los 2 CT , al directorio que en el peor momento, me dio tranquilidad y sostén. Al cuerpo médico porque además de que estuvieron ayudándome siempre, me daban tranquilidad de que buscábamos lo mejor”, expresó el zaguero en comentarios ante las limitantes de la red.

“A los utileros que siempre tenían todo listo y en las mejores condiciones y cada persona del club que siempre me brindo la mejor mejor energía para trabajar en el día a día”, añadió.

Finalmente, llegó el mensaje para los fanáticos: “Y a los hinchas, Ustedes son Colo-Colo , les agradeceré siempre de corazón, por cómo me recibieron a mí y a mi familia, por cómo me cuidaron, por el cariño día tras día, por festejar juntos muchísimas cosas pero, sobre todo por apoyarme y defenderme en las malas. Hoy nos toca separarnos, pero quiero que sepan que fueron y serán familia siempre. Los llevo en mi corazón y espero el día que nos volvamos a encontrar dentro de una cancha. LOS QUIERO MUCHO Y GRACIAS”.