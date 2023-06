El ex presidente de Colo Colo, Peter Dragicevic, considera que en el club deben innovar con un nuevo DT. Por aquella razón ve a un Cacique sin Gustavo Quinteros y no le baja el pulgar a la opción de dejarlo partir. “No creo que sea una mala idea”, dice en diálogo con Paulo Flores y Bolavip Chile.

En ese aspecto, el ex directivo de los albos propone a su entrenador ideal. “A mí me gustaría que en Colo Colo existiera un técnico que fuera integral, que pudiera a trabajar a nivel del fútbol completo en Colo Colo y viniera a ser un aporte cualitativo importante, atendiendo la realidad de nuestro fútbol que es compleja”.

Dragicevic, quiere un estratega que cambie la forma de trabajo en el cuadro albo. “Alguien que viniera a marcar un camino, a dejar una huella. Apostaría incluso pensando en el fútbol europeo. Hay que innovar, no podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, ha probado el fútbol chileno que no ha evolucionado”.

El ex timonel espera que pase algo parecido a lo que sucedió en la Selección Chilena. “No es descabellado hacer una revolución. Así como en un momento determinado llegó Marcelo Bielsa que revolucionó el tema. Hay que buscar algo por ahí, ingeniarselas para traer a alguien que realmente marque un rumbo”.

Sin embargo, no tiene expectativas en la administración de Blanco y Negro. “La dirigencia no está capacitada, ni entiende el problema. Tal vez lo entiende mejor un buen director técnico”.

Peter Dragicevic quiere una “revolución” en Colo Colo (Foto: Photosport)

Dragicevic le quita dramatismo a lo que se juega Colo Colo en la Copa Libertadores 2023

Peter Dragicevic se muestra en calma y evita el rótulo de fracaso en caso de que Colo Colo no logre vencer a Deportivo Pereira y conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Es que esa palabra no me gusta mucho. No sería la consecusión de un logro deportivo, fracaso es una cuestión mucho más grande en la vida(…) Puede que pasemos y después en la próxima ronda nos topemos con un rival más poderoso y hasta ahí lleguemos. Está dentro de las posibilidades que clasifiquemos y que no lo hagamos”.

Se florea con Marcelo Barticciotto

El ex presidente de los albos considera un buen refuerzo a Bruno Barticciotto, pero enfatiza en que en su tiempo llegó Marcelo Barticciotto incluso más jóven de lo que hoy es su hijo.

“A mí me queda la satisfacción que nosotros trajimos a Barticciotto más joven de lo que está el hijo jugando en el fútbol profesional. Era una promesa y se transformó en un gran referente y un ídolo. Pero yo creo que no están los recursos para hacer eso. Nosotros teníamos la imaginación y el deseo que era el más importante de todos que era trascender en la parte deportiva. Hoy día hay mucha racionalidad en esto, los medios no están y no podemos esperar ninguna cosa milagrosa en el fútbol chileno”.