Histórico albo le cae a las autoridades por no darle una mano a Colo Colo para Copa Libertadores

Las declaraciones de Aníbal Mosa generaron varias repercusiones en el entorno de Colo Colo. El timonel del “Cacique” reveló varias novedades, entre ellas, la renovación de algunos jugadores, y también datos sobre el nuevo Estadio Monumental.

El mandamás de Blanco y Negro conversó este miércoles en exclusiva con DaleAlbo, donde habló de las eventuales renovaciones de Brayan Cortés, Arturo Vidal y Vicente Pizarro, jugadores que quieren tener a como dé lugar en el centenario del club.

En conversación con BOLAVIP, Leonel Herrera padre analizó los dichos de Mosa sobre estas renovaciones, añadiendo: “Yo creo que es bueno porque me da la impresión que le da más seguridad al plantel y los jugadores. Es buena política porque a última hora le han levantado jugadores que han estado a punto de firmar y no pasa nada. Entre más luego vayan asegurando el plantel, mucho mejor todavía”.

En esa línea, valoró el trabajo que viene haciendo en particular Vicente Pizarro: “Es bueno asegurar a Vicente, siempre y cuando sea aceptado por el técnico. Así como viene jugando y por la importancia que tuvo el otro día, el valor de él cada vez más sube más a nivel internacional, por ello sería bueno renovarle y que esté en Colo Colo unos años más”.

Leo Herrera pide más consideración con Colo Colo

En el lapso de 8 días, Colo Colo jugará 3 partidos. Primero con Junior en el Monumental, luego ante Coquimbo también en Pedrero, y 4 días después, nuevamente al cuadro cafetalero, pero esta vez en Colombia.

Sobre esto, el histórico exjugador albo expresó: “Pasa que nosotros no estamos acostumbrados a jugar muy seguido. Es ventaja para los rivales. Han actuado mal frente a Colo Colo de no darle prioridades, porque el estar jugando cada 3 o 4 días es demasiado, pensando en que no estamos acostumbrados”.

Leonel Herrera exige a las autoridades tener consideración con los albos (Foto: Photosport)

Además, abordó lo complejo que es viajar para los jugadores: “No hay que descartar los viajes. Son muy cansadores, pensando en que hay que ir al extranjero, el tiempo de vuelo, los vuelos a veces salen muy temprano, no se duerme bien y eso e una ventaja para los rivales”.

“Ahí han actuado mal los dirigentes, de no darle un poquito más de facilidades a Colo Colo“, cerró.