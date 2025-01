En Universidad de Chile ya se han sumado dos nuevas incorporaciones. Se tratan de Julián Alfaro y Gonzalo Montes, desde Magallanes y Huachipato, respectivamente, quienes ya trabajan en el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, aún hay mucho escepticismo respecto a la calidad de los jugadores que se han sumado al plantel que dirige Gustavo Álvarez. En esa línea, muchos han manifestado su inquietud.

Uno de ellos es el periodista Cristián Caamaño, quien pide que los azules piensen como equipo grande, donde a nivel continental se ha ido quedando muy relegado al respecto.

“Pipa Benedetto llega ahora a Olimpia, si él llega a Chile pasa a ser de inmediato el máximo fichaje de los últimos años. Ahí es donde los equipos grandes de otros países marcan la diferencia“, sostuvo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Caamaño: “Con esto, la U no llega ni a la Sudamericana”

Siguiendo con su anterior postura, el comentarista cree que tanto Rodrigo Holgado como Octavio Rivero, no marcarían grandes diferencias en el ámbito internacional.

“En la U se habla que van por Holgado y por Rivero, dos jugadores que ya estuvieron en Chile. Quizás, Rivero tuvo una buena temporada en Barcelona, pero es un jugador que sabes que tiene un techo y a nivel continental sabes que no te va a dar un plus contra River o Botafogo, que es lo que tiene que aspirar la U, no pueden aspirar a ganar un partido al Aucas, tienen que hacer lo que hizo Colo Colo”, expresó el comunicador.

Su mensaje apocalíptico fue que a este paso, la U tendrá corta vida a nivel internacional. “Hay que ver al plantel. Si vas a traer a Gonzalo Montes y Holgado con Rivero, la U no llega ni a la Sudamericana. A los equipos grandes se les tiene que exigir”, cerró Caamaño.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en la Copa de Verano?

El compromiso será este sábado 11 de enero a las 20 horas cuando enfrente a Godoy Cruz de Mendoza en su segundo y último partido en la Copa de Verano 2025.