Colo Colo por ahora solo conoce de salidas. Los Albos decidieron no renovar a jugadores como Emiliano Amor y Leonardo Gil, Guillermo Paiva, Ramiro González, Gonzalo Castellani . Además, Carlos Palacios partió a Boca Juniors, mediante una venta, mientras que Brayan Cortés no renovó contrato, lo mismo César Fuentes.

Por aquello, en el Cacique deben salir al mercado de fichajes a buscar refuerzos. Uno de los futbolista que suena para el cuadro Popular el delantero peruano-paraguayo, Franco Zanelatto, quien jugó en Alianza Lima la temporada pasada. Alejandro Hisis reconoce que no tiene en el radar al delantero de 24 años, por aquello evita opinar para bien o mal.

“Con todo respeto la verdad no lo ubico a ese jugador. La verdad no tengo información de él, mal haría yo en decir algo, no puedo ni opinar sobre alguien que no sé. Primera vez que lo escucho”, aclaró el histórico exfutbolista del Popular en diálogo con BOLAVIP.

El Chino entrega un contundente aviso y deja claro que el Cacique debe traer futbolistas de trascendencia: “Esa es la idea, poder reforzar de buena manera, ya se hizo un buen torneo el año pasado. Hay que buscar gente, si se va gente importante, tiene que llegar gente importante también”.

Daniel Morón tiene la misión de buscar refuerzos para Colo Colo. (Foto: Photosport)

Alejandro Hisis recuerda su experiencia cuando le desarmaron el equipo

El exjugador mencionó que en su momento tuvo que convivir con una situación donde se despotenció su equipo después de una buena temporada. “Son experiencias que me tocó vivir. Con Deportes Iquique tuvimos una muy buena participación el año 2016, salimos segundos, fuimos a Copa Libertadores, nos fue muy bien, después nos conformamos y como no había problema de descenso, nos dijeron ‘armemos con un equipo con jugadores menos nivel’ y resulta que terminas yéndote tú, el técnico”, relató.

Respecto a Colo Colo dejó claro que deben llegar refuerzos: “Si se va gente importante, tiene que llegar gente importante. Jugadores que te pueden dar la opción de pelear cosas como las que peleaste este año.