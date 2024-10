Histórico de Colo Colo ilusiona a todos con su regreso al club: "He conversado con..."

Dentro de la reciente historia de Colo Colo, sin duda que uno de los nombres importantes ha sido el ex jugador y entrenador, Héctor Tapia, quien fue la pieza clave del anhelado título del ‘Cacique’: la anhelada 30, que se hacía tan esquiva para el ‘Popular’.

En los últimos días, el ‘Tito’ habló sobre lo que ha sido el presente de Colo Colo, en la que le dejó tremendos elogios al trabajo de Jorge Almirón dentro del ‘Cacique’, aplaudiendo el rendimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Pero no solo habló de esto el ex futbolista, en la que en conversación con Radio ADN, Tapia indicó que ha tenido ciertos diálogos con los dirigentes del club para poder hacerse cargo de la parte formativa de la institución, algo que aún analiza.

“He conversado con algunas personas, pero solo eso, donde me han preguntado mi interés de trabajar en la formación, que es un lugar donde yo disfruto mucho trabajar”, declaró.

Tapia podría volver al ‘Cacique’ | Foto: Photosport

Finalmente, Tapia remarca en que para él es muy importante un proyecto novedoso para poder tentarlo, en la que no ve para nada con malos ojos el poder ser el líder de un trabajo formativo en el club de sus amores.

“Lo importante para mí son los proyectos y si existe uno que sea serio y que tenga ambiciones, bienvenido sea. Me interesa desarrollar el fútbol y disfrutarlo. Me gusta estar en la competencia diaria, pero la formación también me agrada mucho”, cerró.