Universidad de Chile sigue lejos de Eduardo Vargas. A pesar de que el delantero terminó contrato con Atlético Mineiro, el cuadro azul no ha concretado su retorno. Todo indica que los hinchas deberán seguir esperando.

Ante ello, un histórico entrenador chileno se lanzó contra la directiva del conjunto laico. ¿La razón? No entiende cómo no se realizan todos los esfuerzos para contar con él para 2025.

Ese es el caso de Raúl Toro. En conversación con BOLAVIP CHILE lamentó que el seleccionado nacional no esté listo a estas alturas del partido. Para él, debe ser más que prioridad.

“Lo que pasa es que yo no sé si me equivoco o no me equivoco, pero la gente que está en la U no es de la U, parece”, comenzó señalando el mítico DT nacional.

“Porque si tienen a Eduardo Vargas, uno de los mejores números nueve que ha tenido Universidad de Chile en este último tiempo y tienen la gran oportunidad de traerlo, ¿por qué no lo traen? Eso es lo que yo no me explico”, agregó.

En dicha línea, aseguró que da lo mismo la edad que tenga el atacante. Explicó que a sus 35 años será prenda de garantía para el club: su confianza estará al 200%.

“Puede estar un año sin estrenar, juega en la U en un partido y la rompe. Porque tiene la confianza del público, lo van a aplaudir y eso es una vitamina psicológica que tiene el jugador del fútbol”, detalló.

Raúl Toro quiere ver sí o sí a Eduardo Vargas en Universidad de Chile.

Su molestia contra Universidad de Chile

Finalmente, expresó su enojo contra la directiva de los azules. Para él no hay nada que debatir: Eduardo Vargas debe reforzar la institución para la próxima temporada. Cueste lo que cueste.

“Este cabro va a entrar a la cancha, lo van a nombrar y será figura en la U. Eso es lo que a mí me molesta. Me molesta porque hay jugadores que han sido ídolos en algunos equipos y después los pesca otro equipo y se los lleva”, cerró.