Colo Colo se remeció en el día de ayer con la noticia de que Vélez Sarsfield quiere ir en serio por Fernando de Paul, aunque la oferta que habría presentado el cuadro argentino dista mucho de una que deje satisfecho a los albos.

Según trascendidos, el fortín habría ofrecido cerca de 100 mil dólares por el Tuto, muy por debajo de la tasación que tiene el portero con apariciones en la Selección Chilena y alternando en el arco de los albos.

Uno que se refirió a la posible partida de De Paul fue Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, quien habló con Bolavip Chile y encontró que el monto ofertado por los trasandinos es para tomárselo para la risa.

El Tuto no se mueve de Macul. | Foto: Photosport

“El club tendrá que poner en una balanza lo económico y la parte deportiva; cuánto daño le hace al club que se vaya De Paul, porque Cortés tiene que tener a alguien que no solo lo apure, que compita al mismo nivel y le de responsabilidad en el momento que se lo requiera”, dijo.

Yeyo ni ahí con la oferta de Vélez: “Económicamente, si es regular o malo, no debe venderse. Yo antepongo como técnico la otra situación y es para la risa si ofrecen 100 mil dólares si se desprenden de un jugador importante para el plantel”.

En el cierre, plantea un problema ante una eventual partida del Tuto: “Si le pasa algo a Cortés, se tendría que echar mano a un muchacho que no esté en condiciones de tomar el mando, no por no creer en él, sino que un chico no tiene la competencia necesaria y hay que sopesar esas dos cosas”.