Colo Colo venció categóricamente por 4 a 0 a Unión San Felipe en el Estadio Monumental, en un partido válido por la tercera jornada de la apasionante Copa Chile 2025.

Para este encuentro, el técnico Jorge Almirón se decantó por mandar al gramado del recinto deportivo de Macul al portero Fernando de Paul y dejó sorpresivamente en la banca de suplentes a Brayan Cortés.

Lo cierto es que el ex Universidad de Chile no tuvo mucho trabajo frente al Uní Uní y en la que fue requerido pudo responder de gran manera, por lo que los hinchas colocolinos no ven con malos ojos su titularidad en el Campeonato Nacional 2025.

Carlos Caszely y la situación de Fernando de Paul y Brayan Cortés en Colo Colo

Si hay una voz autorizada para hablar del Popular es Carlos Humberto Caszely, más conocido como el Rey del Metro Cuadrado, que alabó a más no poder al “Tuto”.

“Es un arquerazo, creo que De Paul ha respondido siempre que le ha tocado jugar entonces no creo que tenga problemas”, expresó el ídolo del Cacique,

Fernando De Paul es del gusto de Carlos Caszely | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el otrora goleador de la Selección Chilena se refirió a la suplencia del iquiqueño ante los del Aconcagua y respondió si se puede deber a un posible “tirón de orejas” por parte de Almirón.

“No tiene nada que ver, jugó el fin de semana en la selección, ¿se portó mal? ¿llegó atrasado? No, estás equivocado”, remató.

¿Cuándo y a qué hora debuta Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Colo Colo deberá viajar a la Región de Coquimbo para enfrentarse ante Deportes La Serena en la primera fecha del Campeonato Nacional, duelo que está programado para este domingo 16 de febrero a partir de las 12:00 horas.