El exarquero de Colo Colo y la Selección Chilena no quedó conforme con el rendimiento del golero en la derrota por 3-0 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Colo Colo perdió por 3-0 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El equipo alternativo no le respondió a Jorge Almirón y ahora el foco total pasa a ser la visita a Fluminense en Río de Janeiro. El histórico exarquero chileno, Óscar Wirth, ve complicado el compromiso para los Albos.

“Lo que quieren es tratar de lograr buen resultado allá en Brasil, que también lo tienen cuesta arriba, te lo digo al tiro, ese partido de Brasil lo tienen también cuesta arriba, pero uno crece en la medida que logra buenos resultados”, comentó el mundialista con la Roja en España 1982 en conversación con BOLAVIP.

Wirth no quedó conforme con el nivel de Brayan Cortés: “En general si tú me dices quién de Colo Colo realmente hizo algo interesante… los hinchas son hinchas, pero opinan que el mejor de la cancha fue Cortés, imagínate, eso te demuestra que los compadres no tienen idea”.

De hecho, el exjugador de Colo Colo fue más allá y le dejó algo de responsabilidad en los tres tantos de los Diablos Rojos: “Te diría que tuvo incidencia en los tres goles él”.

Además, se refirió al liderazgo que a su juicio debía tener el arquero del Cacique: “Es el compadre de experiencia, el que tiene que dirigir a los jóvenes que están jugando hoy día. si por eso te hago jugar a ti”.

Brayan Cortés jugó los 90 minutos en la derrota de Colo Colo frente a Ñublense (Foto: Photosport)

El exfutbolista valoró a un jugador de Ñublense: “Sabes quién jugó más o menos regular e hizo cosas interesante y se defendió bien, el cabro que jugó por la orilla, (Jovany) Campusano. Ese cabro se defendió bastante bien, nadie lo agarró para el leseo, rascó al que tenía que rascar, hizo cosas interesantes con la pelota, no se lo pasan así tan fácil”.

Por último, expresó que no vio de buena forma lo hecho por el elenco Albo: “Colo Colo deslucido total, que no sé si sea un buen acicate como para el partido que viene”.