Formador de Claudio Bravo: "Hoy Colo Colo no necesita un arquero"

Claudio Bravo está prácticamente fuera del Real Betis. Sin embargo, un posible retorno a Colo Colo parece absolutamente inviable debido a las aspiraciones del meta.

Mientras tanto en Chile, Colo Colo venció esta tarde al Audax Italiano por 4 goles a 1, tarde donde Damián Pizarro volvió a ser figura tras anotar un doblete.

El formador de Claudio Bravo en el Cacique, Julio Rodríguez, conversó esta tarde con BOLAVIP sobre el triunfo del cuadro albo y también de las opciones que tiene su expupilo en Macul, aunque aseguró que el equipo de Almirón no requiere de alguien bajo los tres palos debido a la solvencia de su actual golero, Brayan Cortés.

“Como equipo Colo Colo fue muy superior al Audax. Subieron el rendimiento y eso los hace un equipo que está en evolución y hoy está mejorando. Cada partido que veo, lo veo mejor. Hoy se crearon más opciones, no le llegaron casi nada cosa que es muy buena, entonces se ve un equipo más fuerte”, partió diciendo el exgolero albo.

Sobre quiénes fueron las figuras de la jornada, añadió: “A mí me gustó mucho Vicente Pizarro, él le ha dado muchas cosas buenas a Colo Colo desde que empezó a jugar. Zavala fue muy desequilibrante por la derecha y Damián Pizarro. Diría yo que fueron los tres mejores individuales, pero todos jugaron bien. Si siguen jugando así veo que es más equipo que Alianza y Cerro Porteño y vuelven a revitalizar el equipo para ganar estos partidos”.

¿Volverá Claudio Bravo a Colo Colo?

La teleserie de Claudio Bravo y Colo Colo sigue sumando nuevos capítulos. Esta vez, el formador del histórico capitán de La Roja abordó nuevamente lo que sería un posible retorno de su expupilo, aunque no cree que sea algo fundamental hoy por hoy para el Cacique.

“Colo Colo no necesita un arquero. Me parece que Brayan Cortés ha entendido bastante mejor el juego. El arquero de este club tiene que jugar muchísimo más con los pies que con las manos. Apoya bien a sus compañeros, da buenos pases, a mí me ha llenado mucho Cortés porque ha modernizado su juego con el equipo”, destacó.

Claudio Bravo aun no decide qué será de su futuro (Foto: Andres Pina/Photosport)

Luego, nombró las cualidades que Bravo podría aportar en Macul: “Claudio es más menos del mismo estilo. No lo vamos a comparar con ninguno porque ha sido único. Él es el gestor de que salgan arqueros mejores, uno de los mejores del mundo en su época del Barcelona, pero sinceramente Colo Colo no necesita un arquero”.

De igual forma, no le desagrada la opción de que el exgolero del Machester City retorne a Pedrero: “Si Colo Colo lo puede traer, bienvenido sea, porque ahí puede jugar y puede jugar bien. Especialmente porque ahora están entendiendo que la posesión del balón en el fondo es muy importante”.

Finalmente, demostró que aún tiene esperanza en que su exalumno permanezca en la élite del fútbol mundial: “Lamento que haya terminado su contrato en el Betis, pero sigo pensando de que debe tener alguna posibilidad de jugar en otro club de Europa”.