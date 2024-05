Colo Colo logró una agónica clasificación en Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón se metió dentro de los 16 mejores del certamen continental luego de 6 años, y ya esperan por su rival en la siguiente ronda.

Los jugadores albos festejaron en Paraguay tras la clasificación, subiendo varios registros de la algarabía desatada en el interior del camarín tras concretar su avance en el torneo.

Pailita fue uno de los personajes del espectáculo que se unieron a la celebración alba. El cantante urbano se sumó al festejo de Arturo Vidal mediante una videollamada, y además, hizo noticia tras lapidar a jugador que casi lesiona gravemente a Maximiliano Falcón.

Esta vez, fue la modelo y candidata a Miss Chile, Ignacia Fernández, quien se sumó a los festejos albos, dejando un mensaje de felicitación al equipo y a la hinchada alba por su logro: “Felicidades a Colo Colo y a sus hinchas!!”, comentó en las redes de CONMEBOL.

Ignacia Fernández felicitó a Colo Colo por su clasificación

¿La miss metalera es hincha de Colo Colo?

Una vez realizado su comentario, BOLAVIP se puso en contacto con Ignacia Fernández, modelo y candidata a Miss Chile 2024 quien hizo noticia hace algunas semanas por su particular historia.

Ignacia Fernández, además de ser modelo y candidata a este prestigioso concurso de belleza, lidera la banda de death metal Decessus, agrupación que confirmó recientemente su participación en el festival Metal Beer Open Air en 2025 junto a los alemanes de Sodom.

En conversación con nuestro portal, la miss metalera aclaró su comentario en las redes de Colo Colo: “Si bien mi familia es fanática de Católica desde siempre, yo no soy futbolera, no sigo ningún equipo”.

Eso sí, tampoco se “sacó” del todo la camiseta alba: “Sí me llamaba la atención Colo Colo. Todos mis amigos eran del Colo, me gustaban sus colores y su insignia. Pero futbolera no soy”.

Finalmente, destacó la alegría que genera el cuadro popular en la gente tras conseguir estos resultados: “Me alegro mucho por Colo Colo y su gente, sus hinchas, como dije anteriormente, encuentro súper lindo y positivo el impacto que tiene un triunfo en la gente”.

“La alegría que les genera, creo que todos sus hinchas hoy se despertaron y fueron más felices en el trabajo. Eso es lo que me gusta, que genere algo positivo y alegre en la gente, me alegro por ellos”, cerró.

Ignacia se pone La Roja

Si bien reconoció no ser futbolera, sí tiene anécdotas alentando a la Selección Chilena. Ya que estamos ad portas de Copa América, consultamos si recuerda alguna historia junto a La Roja.

“Las pocas veces que veo partidos es cuando juega la Selección Chilena. Más allá del deporte en sí, encuentro muy lindo y positivo el impacto que tiene en la gente, la forma en que la personas se unen, se alegran, festejan. No importa qué esté pasando pero si la Selección gana un partido, toda la gente en Chile esta feliz y positiva”, recordó.

Su mejor anécdota la tuvo para el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando aún tenía 11 años: “Cuando era chica y fue el mundial del 2010, veíamos los partidos en el gimnasio de mi colegio y estábamos todos muy felices. Eso me gusta, el sentimiento colectivo y la alegría de la gente”.

¿Dónde votar para el concurso de Miss Chile?

Para escoger y votar por una de las 25 candidatas a Miss Chile que representarán a nuestro país en el concurso de Miss Universo, se debe descargar la app de Miss Chile en Play Store o App Store.