Colo Colo vs Huachipato: los resultados que permitirían duelo de chilenos en octavos de final de Copa Libertadores

Colo Colo logró una sufrida clasificación en Copa Libertadores y ya espera a su rival en la siguiente ronda. Huachipato por su parte, venció a Estudiantes de la Plata y espera por Gremio para conocer su destino en el certamen, por lo que, de darse ciertos resultados, podría haber duelo de chilenos en octavos de final.

El “Cacique” igualó 1 a 1 ante Cerro Porteño en Paraguay, y pese a quedar igualados en todo aspecto ante su rival, se quedó con el segundo puesto del grupo A por el factor del gol de visitante.

En tanto los “Acereros” se impusieron por 4 a 3 ante Estudiantes de La Plata en Argentina. Con este gran triunfo, al campeón del fútbol chileno solo le resta enfrentar a Gremio, equipo que tiene dos partidos menos debido a las inundaciones que han azotado a Brasil.

Colo Colo a la espera de conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Photosport)

¿Qué tiene que pasar para que Colo Colo y Huachipato jueguen en octavos?

Si Huachipato logra sumar de a 3 ante el elenco de Porto Alegre en Talcahuano, asegurará sí o sí la primera posición del grupo C, esto ya que The Strongest, actual líder, no tiene compromisos pendientes y tiene 10 puntos, solo 2 más que el cuadro “Acerero”.

Considerando este factor, las bases de Copa Libertadores no impiden que en esta ronda haya equipos de un mismo país en una misma llave, ni incluso impide que choquen dos provenientes de un mismo grupo.

En el artículo final de las bases del torneo, sobre la metodología del sorteo, se lee: “En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la FASE DE GRUPOS de la competencia”.

¿Cuándo será el sorteo para definir las llaves de octavos de final de Copa Libertadores?

El sorteo de las llaves de octavos de final de Copa Libertadores, será el próximo lunes 3 de junio, en horario por confirmar.

Otros potenciales rivales de clubes chilenos

Fluminense

Sao Paulo

Líder del grupo C (The Strongest o Gremio)*

Junior de Barranquilla

Bolívar

Palmeiras

Atlético Mineiro

River Plate o Nacional de Uruguay