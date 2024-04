Colo Colo viene de vencer por 4-1 a Everton por la sexta fecha del Campeonato Nacional y ahora los albos se enfocan en el siguiente desafío, el debut por el Grupo A en Copa Libertadores. El rival será Cerro Porteño de Paraguay, donde el plantel albo está cien por ciento enfocado, incluso quienes no están siendo considerados por el entrenador Jorge Almirón.

Este es el caso del volante Ignacio Jara, quien pese a no entrar en las citaciones a los partidos, se ha mostrado comprometido con sus compañeros, apoyándolos en cada duelo.

El mediocampista de 27 años llegó al Cacique en 2020 y no ha podido consolidarse en el plantel, incluso en las dos últimas temporadas estuvo a préstamo en Unión Española y Cobreloa.

Ahora, en su regreso al cuadro popular, decidió insistir en pelear por un puesto, pero solo fue considerado en algunas citaciones en pretemporada. Y en ese contexto, el propio Nacho Jara rompió el silencio y conversó con AS Chile, donde dio a conocer sus sensaciones en este complejo momento de su carrera, pero siempre con una cuota de optimismo.

“Bien, estoy contento. Cuando uno es parte del grupo y ve en el día a día cómo se trabaja, uno se pone feliz. Estoy muy ilusionado por lo que se pueda lograr. Se vienen cosas importantes y obviamente depende de nosotros. Estoy súper contento con el crecimiento de cada uno de mis compañeros”, comenzó diciendo.

“Obviamente que cuando un futbolista no juega, se empieza a desesperar y hay algunas dudas, pero la verdad es que si me lo tomara de esa manera, yo sería el único perjudicado. Trato de ser positivo. Lamentablemente, ahora me tocó estar a mí en esta situación, pero es parte de (…) No porque yo no sea considerado, (Almirón) es un mal entrenador o voy a empezar a hablar mal de él y su cuerpo técnico. Al contrario”, añadió.

Su relación con Jorge Almirón

Sobre su relación con el director técnico Jorge Almirón, confesó que no ha podido conversar demasiado, pero le dejó claro que habían otros jugadores sobre él.

“En el poco tiempo que he podido estar con él, he aprendido muchísimo y eso me deja contento. Y en la parte personal, me toca entrenar el doble, me toca entregarme y me toca demostrarle al técnico que puedo ser una opción. Me estoy entregando al mil y eso me tiene muy contento y motivado, a pesar de que no estoy considerado. Ojalá que se me dé… Y si no, me quedo tranquilo, porque estoy dejando todo”, indicó.

“En un principio, a la vuelta de la pretemporada, pudimos conversar, pero súper poco. Soy de esas personas que me gusta entrenar nomás y a veces soy calladito. Pero obviamente él dijo que tenía otros jugadores que estaban por delante de mi persona y eso es entendible. Son gustos y es su forma de pensar. Me dijo que, si me quería quedar, bienvenido sea. Y esa fue la decisión que quise tomar, a pesar de que tenía algunas ofertas de la B. Me quise quedar para pelearla, porque sé que puedo quedarme y pelear un puesto“, agregó.

Ignacio Jara llegó a Colo Colo en 2020 y estuvo presente en el crucial partido de Promoción donde el Cacique se salvó del descenso ante Universidad de Concepción. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

La decisión de quedarse en Colo Colo

Ante aquello último, Jara detalló la razón por la que decidión insistir y quedarse esta temporada en el Estadio Monumental, en vez de volver a salir a préstamo.

“No lo he pensado. Solamente tengo los ojos en Colo Colo y en poder revertir esto. Es una lucha personal, pero obviamente tampoco descarto eso. Hoy sólo me enfoco en estar al cien y en poder entrenar a la par de mis compañeros. Quizás me toca entrenar un poco más para poder estar al mismo nivel que ellos, de los que vienen jugando, pero eso me tiene enfocadísimo. Estoy contento y motivado”, expresó.

“Tengo plena confianza en que lo puedo dar vuelta, sólo depende de mí el seguir esforzándome“, completó.