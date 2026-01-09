Iván Zamorano no se olvida jamás de Colo Colo. El histórico goleador de la Roja ha estado involucrado en la opinión de decisiones importantes del club y no esconde su preocupación por lo ocurrido en 2025, una temporada que calificó implícitamente como un golpe duro para el mundo albo.

En conversación con TVN, ‘Bam Bam’ fue claro al proyectar lo que viene para el Cacique: “Es un año de muchos desafíos, de mucha responsabilidad en Colo Colo. No puede volver a pasar lo que vivimos el año pasado”, señaló.

El ‘Pichichi’ también habló del mercado de fichajes, destacando que: “Más que la premura, lo que me interesaría es que llegaran jugadores interesantes, jugadores que fueran un aporte”, sostuvo.

El exdelantero del Real Madrid y el Inter de Milán conoce bien a Fernando Ortiz y fue uno de los nombres que impulsó su arribo tras la salida de Jorge Almirón. Por lo mismo, tuvo palabras de respaldo para el DT: “Lo más importante es que está feliz, está en el mejor club de Chile. Partiendo de cero vamos a ver la real valía del Tano”.

Iván Zamorano clama por la vuelta de Damián Pizarro

Cuando el tema giró hacia la delantera, Zamorano habló con la autoridad que le da su carrera. Consultado por Damián Pizarro, no escondió su deseo de verlo nuevamente de blanco: “Me gustaría que regresara. Está en un fútbol más competitivo, pero no ha jugado”.

Iván Zamorano se la juega por el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En esa misma línea, explicó por qué el Monumental puede ser el lugar ideal para el joven atacante: “Colo Colo puede ser ese retomar tu carrera, reinventarte, adquirir confianza y fe, y después regresar a Europa con mucha más experiencia”, expresó, defendiendo la opción de un regreso como una oportunidad y no como un retroceso.

Zamorano también abordó el rol de Arturo Vidal dentro del plantel, entendiendo que su protagonismo podría no ser el mismo dentro de la cancha: “A lo mejor no sé si va a jugar mucho, pero las veces que se ponga la camiseta la va a defender a muerte”.

Finalmente, el ídolo nacional habló de su propio futuro y de los rumores que lo vinculan a Colo Colo en un rol dirigencial. Sin marearse, dejó una frase que ilusiona a más de alguno: “Estoy seguro y convencido de que voy a regresar a Chile, o a Colo Colo, o a la Selección en algún momento”, cerró Zamorano, dejando abierta la puerta a un reencuentro con el fútbol chileno desde otro lugar.

DATOS CLAVE