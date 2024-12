El ex atacante, Iván Zamorano sin duda que es uno de los jugadores más importantes en la historia de nuestro fútbol chileno. El ‘Bam-Bam’ dentro de lo que fue su tremenda carrera futbolística, atesora con mucha preferencia en su corazón lo que fue su paso por un equipo en particular: Colo Colo.

Dentro de las últimas horas el histórico ex delantero nacional conversó con el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux en el especial programa de TNT Sports ‘Intimo’, en la que el atacante con pasos por el Real Madrid y el Inter de Milán, narró su gran amor por el ‘Cacique’.

“¿Qué puedo decir de Colo Colo? Colo Colo es mi vida, desde que tengo uso de razón que quise jugar en Colo Colo, mi papá me llevaba al estadio cuando no había asiento, nos sentamos en el cemento, entonces Colo Colo me hacer acordar mucho a mí papá”, partió señalando Zamorano.

Dentro de lo que era su travesía por el fútbol europeo, el ‘Bam-Bam’ siempre tuvo claro de que quería terminar su carrera en Colo Colo para cumplir el gran sueño de su carrera, en la que tuvo que hacer un gran esfuerzo, en la que no recibió sueldo en el club tras el mal momento de la institución.

“Yo terminé mi carrera en Colo Colo, nunca jugué en Colo Colo y estaba en el Sevilla y me preguntaban sobre mi futuro y yo decía ‘quiero terminar mi carrera en Colo Colo’, estaba en el Real Madrid me preguntaban dónde quería terminar mi carrera, en Colo Colo, estaba en el Inter y era lo mismo”.

“Llegar a Colo Colo después de estar 15 años en Europa, yo quería terminar mi carrera ahí, llegué en un momento donde había un síndico y estaba en la quiebra, por mi manera de ser y mi esencia no podía cobrarle a Colo Colo, jugué gratis y eso fue para mí lo más valioso que pude hacer en mi vida”, recuerda.

Finalmente, Zamorano no le prestó importancia a lo monetario y declaró que su paso por Colo Colo fueron los meses más felices de su carrera, en la que cumplió el sueño de su papá, quien quería verlo vestir la camiseta del ‘Popular’.

“Primero cumplí el sueño de mi papá, antes de morir y después mi sueño, esos seis meses que jugué en Colo Colo, creo que fueron los seis meses más felices y en donde yo sentí a mí papá mucho más cerca, por eso Colo Colo es mi vida”, finalizó.